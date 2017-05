Stegeman acht Heracles 'zeker niet kansloos' tegen Feyenoord

De Almeloërs hebben in De Kuip een punt nodig om op eigen kracht deelname aan de play-offs om Europees voetbal af te dwingen. Feyenoord kan voor het eerst sinds 1999 kampioen worden.

"Deze wedstrijd leeft enorm, daar moet je goed mee omgaan", aldus Stegeman vrijdag op de persconferentie. "Het is een onderdeel van het profvoetballer zijn. Waar je ook komt, iedereen begint erover."

"We spelen tegen de nummer één en wedstrijden bij topclubs hebben voor ons dit seizoen niet al te veel resultaat opgeleverd. Al hebben we wel verdienstelijk met 1-1 gelijkgespeeld bij PSV."

Stegeman heeft wat dat betreft vertrouwen in een goede afloop. Bij een gelijkspel of zege verleent Heracles indirect hulp aan Ajax, dat met Feyenoord om de titel strijdt. "We zijn zondag zeker niet kansloos, maar we moeten wel van heel goeden huize komen om een resultaat te halen."

Gosens

Heracles kan in Rotterdam niet beschikken over Vincent Vermeij (knie) en Gor Agbaljan (achillespees). Robin Gosens (hamstring) is een twijfelgeval.

Bij Feyenoord ontbreekt Tonny Vilhena. De middenvelder kreeg afgelopen zondag in het verloren uitduel met Excelsior (3-0) een gele kaart en is geschorst voor de ontmoeting met Heracles.

Alle negen duels in de 34e en laatste speelronde van de Eredivisie beginnen zondag om 14.30 uur. Scheidsrechter Dennis Higler moet Feyenoord-Heracles in goede banen leiden.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie