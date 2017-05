United in EL-finale 'gewoon' met doelman Romero tegen Ajax

​Vrijdag, bijna twee weken voor de eindstrijd in Stockholm, bevestigt manager José Mourinho al dat de oud-AZ'er onder de lat zal staan in de Friends Arena. "Als er geen problemen ontstaan, keept Sergio in de finale."

De Spanjaard De Gea is in de Premier League en League Cup de vaste doelman van Manchester United, maar in de FA Cup en Europa League krijgt Romero de kans van Mourinho. De Argentijnse international keepte alle wedstrijden in de knock-outfase namens de 'Red Devils'.

"Sergio verdient het om ook de finale te spelen en David accepteert dat, want hij heeft in de groepsfase al drie wedstrijden meegedaan", aldus de Portugese oefenmeester. "Dat betekent dat ook hij zijn aandeel heeft als we de beker winnen."

Manchester United moet het tegen Ajax in ieder geval stellen zonder verdediger Eric Bailly, die donderdag tijdens de return tegen Celta de Vigo (1-1) een rode kaart kreeg en daardoor geschorst is. Mourinho kan ook niet beschikken over de langdurig uitgeschakelde Zlatan Ibrahimovic en Marcos Rojo.​

Champions League

Voor de Engelse recordkampioen lijkt het winnen van de Europa League de enige weg naar een terugkeer in de Champions League. United staat in de Premier League op de zesde plaats, vier punten achter de vierde plek van stadgenoot City.

"We zullen hooguit vijfde of zesde worden, dus we zetten alles op de Europa League. Als we die winnen, spelen we volgend jaar in de Champions League", weet Mourinho.