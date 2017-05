Van Bronckhorst wil vervanger Vilhena nog niet prijsgeven

Vilhena ontving vorige week in het met 3-0 verloren duel met Excelsior zijn vijfde gele kaart van het seizoen en moet daardoor de wedstrijd van zondag in De Kuip vanaf de tribune bekijken.

De kans is groot dat Van Bronckhorst Dirk Kuijt terug laat keren in zijn basisformatie, maar dat wilde de oefenmeester op zijn persconferentie niet bevestigen.

Feyenoord moet waarschijnlijk van Heracles winnen om de eerste landstitel sinds 1999 veilig te stellen. De Rotterdammers verdedigen op de slotdag van de Eredivisie een voorspong van één punt op runner-up Ajax, dat zondag op bezoek gaat bij Willem II.

Van Bronckhorst kijkt echter alleen naar zijn eigen ploeg. "Ik zal de tussenstand bij Willem II-Ajax ongetwijfeld wel meekrijgen, maar het belangrijkste is dat wij gewoon winnen. We moeten uitgaan van onze eigen kracht. We hebben dit seizoen vaak genoeg bewezen dat we er na een teleurstelling gewoon weer staan. Dat moeten we zondag ook doen."

Rust

Feyenoord had vorige week al het kampioenschap binnen kunnen slepen, maar in het Van Donge & De Roo Stadion ging het helemaal mis voor de koploper. Van Bronckhorst probeerde deze week rust te creëren rond zijn elftal.

"We hebben deze week alleen maar besloten getraind. We willen open zijn en dat hebben we de afgelopen weken ook gedaan, maar richting het laatste duel is het toch fijner om in rust bij elkaar te zijn."

"Het wordt zondag alles of niets. We moeten nog één wedstrijd winnen. Dat wilden we uiteraard vorige week al doen, maar dat is helaas niet gebeurd. Nu hebben we in eigen huis nog één kans."

Thuisvoordeel

Van Bronckhorst kan het duel met Heracles positief tegemoet zien, aangezien Feyenoord dit seizoen alleen tegen Ajax (1-1) en sc Heerenveen (2-2) op eigen veld punten verspeelde. "Eigen stadion, eigen kleedkamer, eigen veld, het publiek erachter en ga zo maar door. Dat moet ook vertrouwen geven."

"We krijgen zondag de kans om de nederlaag tegen Excelsior recht te zetten. Dat kan niet altijd. Voor ons wel, de week erna al. We kunnen na achttien jaar weer eens kampioen worden. Daar moet de focus blijven. Als wij brengen wat we kunnen brengen, sluiten we positief af."

Heracles

Tegenstander Heracles zal zich echter niet zomaar gewonnen geven. De Almeloërs kunnen op eigen kracht deelname aan de play-offs om Europees voetbal afdwingen. De huidige nummer negen heeft daarvoor één punt nodig in De Kuip.

"Deze wedstrijd leeft enorm, daar moet je goed mee omgaan", aldus coach John Stegeman van Heracles. "Het is een onderdeel van het profvoetballer zijn. Waar je ook komt, iedereen begint erover."

"We spelen tegen de nummer één en wedstrijden bij topclubs hebben voor ons dit seizoen niet al te veel resultaat opgeleverd. Al hebben we wel verdienstelijk met 1-1 gelijkgespeeld bij PSV. We zijn zondag zeker niet kansloos, maar we moeten wel van heel goeden huize komen om een resultaat te halen."

Heracles kan in Rotterdam niet beschikken over Vincent Vermeij (knie) en Gor Agbaljan (achillespees). Robin Gosens (hamstring) is een twijfelgeval.

Alle negen duels in de 34e en laatste speelronde van de Eredivisie beginnen zondag om 14.30 uur. Scheidsrechter Dennis Higler moet Feyenoord-Heracles in goede banen leiden.

