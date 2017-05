Feyenoord hoopt na deceptie bij herkansing in De Kuip op thuisvoordeel

"De teleurstelling was groot, maar we hebben nog een herkansing. Zondag moet het gebeuren", blikt middenvelder Karim El Ahmadi vooruit. "We staan al 33 wedstrijden bovenaan en moeten ervoor zorgen dat we daar na de 34e speelronde nog steeds staan."

Dat de vertrouwde Kuip het decor is voor de tweede kans op het kampioenschap zorgt voor een lekker gevoel bij Feyenoord, erkent de sterkhouder. "Thuis presteren we dit seizoen veel beter dan uit. Het publiek dat erachter staat geeft ons vertrouwen."

Toch leidt dat thuisvoordeel niet tot gemakzucht, verzekert Steven Berghuis. "Thuis voelen we ons sterk, maar statistieken tellen zondag allemaal niet. We moeten het laten zien op het veld", beseft de vleugelspeler, die de teleurstelling na de verloren derby bij Excelsior (3-0) een plekje heeft gegeven.

"Ik had wel even nodig om dat weer los te laten. De eerste twee dagen overheerste dat teleurstellende gevoel, maar daarna hebben we de schouders er weer onder gezet. We hebben nog een kans, hoewel dit wel onze laatste is", weet Berghuis.

Ontspannen

El Ahmadi hield naar eigen zeggen zelfs twee slapeloze nachten over aan de anticlimax op Woudestein. De 32-jarige middenvelder heeft zelf wel een verklaring voor de pijnlijke misstap bij de stadgenoot. "Iedereen riep dat het te maken had met spanning, maar misschien waren we wel juist te óntspannen."

"We hebben bepaalde dingen anders gedaan dan normaal. Onze grootste fout was dat we Excelsior lieten voetballen", analyseert de Marokkaan, die blij is dat Feyenoord deze week achter gesloten deuren trainde.

"Dat was wel even lekker, maar verder hebben we niet veel dingen anders gedaan normaal. We zijn met z'n allen uit eten geweest en hebben een boottochtje gemaakt, maar dat doen we wel vaker."

'Alles aan doen'

Feyenoord verdedigt zondag een voorsprong van één punt op aartsrivaal en naaste belager Ajax. Winst tegen Heracles in De Kuip volstaat dus voor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst. "We gaan er zondag álles aan doen om kampioen te worden", verzekert El Ahmadi.

Berghuis uit zich in soortgelijke bewoordingen, maar heeft duidelijk geleerd van de ontgoocheling na Excelsior-uit. "Of we zondag kampioen worden? Dat weet ik niet, maar we gaan ervoor."

Alle negen duels in de 34e en laatste speelronde van de Eredivisie beginnen zondag om 14.30 uur. Scheidsrechter Dennis Higler moet de mogelijke kampioenswedstrijd van Feyenoord in goede banen leiden.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie