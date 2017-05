UEFA stelt Sloveense arbiter Skomina aan voor Europa League-finale Ajax

Skomina krijgt in Stockholm assistentie van zijn landgenoten Jure Praprotnik en Robert Vukan, meldt de UEFA vrijdag. Gianluca Rocchi uit Italië fungeert als vierde official in de Friends Arena.

De 40-jarige Sloveen floot één keer eerder een Europees duel tussen Ajax en Manchester United. Hij leidde in 2012 de ontmoeting op Old Trafford in de eerste knock-outronde van de Europa League. De Amsterdammers zegevierden toen met 1-2.

In 2010 mocht Skomina ook de groepswedstrijd Real Madrid-Ajax in de Champions League in goede banen leiden. De 'Koninklijke' toonde zich toen oppermachtig Estadio Santiago Bernabeu (2-0).

De UEFA stelde de Duitser Felix Brych aan voor de finale van de Champions League, die op zaterdag 3 juni wordt gespeeld in Cardiff. Juventus staat daar dan tegenover titelhouder Real Madrid.