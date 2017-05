'Met niet te beschrijven strijd bleef Ajax overeind tegen Lyon'

Ajax verloor weliswaar de return in Frankrijk met 3-1, maar dat was na de 4-1 zege van vorige week in de Johan Cruijff Arena net voldoende voor een ticket naar de finale van het tweede Europese bekertoernooi in Stockholm, waar op 24 mei Manchester United wacht.

'Behalve dartelen kan Ajax ook vechten', schrijft de Volkskrant boven het wedstrijdverslag. "Wat was het weer een heerlijke wedstrijd, net als vorige week. Zo spannend, zo ongelooflijk spannend en opwindend. En net als in de vorige ronde tegen Schalke 04 eindigde Ajax met tien man, na de rode kaart voor Nick Viergever, die de finale zal missen. Met niet te beschrijven strijd bleef Ajax overeind. Iedereen was volledig uitgewoond."

Het AD kopt 'Nu al een prestatie voor de eeuwigheid' en laat zich in soortgelijke bewoordingen uit. "Opnieuw was het duel pure reclame voor het voetbal, gespeeld in een heerlijk tempo, met twee teams die vol op de aanval durfden te spelen. Zo absurd en zinsbegoochelend als vorige week in Amsterdam was het niet, maar ook in Lyon voltrok zich een fascinerend duel, gespeeld onder absolute hoogspanning."

De Telegraaf vindt dat in het huidige succes van Ajax duidelijk een rol is weggelegd voor de vorig jaar overleden Johan Cruijff. "Het grote geld regeerde definitief het Europese voetbal. Nooit zou een Nederlandse club het tot de finale van een Europees toernooi schoppen. En ons land moest genoegen nemen met een rol in de middenmoot. Maar Cruijff wist gelukkig wel beter toen hij in zijn column in Telesport de aanzet gaf tot de Fluwelen Revolutie bij Ajax. En zoals zo vaak kreeg de legendarische nummer 14 gelijk. Met de Europa League-finale als ultien bewijs."

Trouw kraakt nog wel een kritische noot. "De Ajax-verdediging leek aanvankelijk niet onder de indruk. Onder aanvoering van de Colombiaan Davinson Sanchez werd het Franse gevaar onschadelijk gemaakt. Op het moment dat Lyon de bal echter kwijtraakte, was Ajax te onzorgvuldig. Bertrand Traoré en Hakim Ziyech, vorige week nog één van de betere Ajacieden, maakten het te bont qua balverlies. Lasse Schöne en Amin Younes vielen (niet voor het eerst) op vanwege een te trage handelingssnelheid op het Europese podium."