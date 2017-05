Mourinho vindt dat Ajax in het voordeel is in finale tegen United

"Tegen Ajax zal het lastig worden. Ze hebben een jonge en sterke ploeg", aldus Mourinho. "Ze zijn na komend weekend klaar in eigen land en hebben twaalf dagen om te herstellen. Wij hebben in die periode drie wedstrijden."

United plaatste zich donderdag ten koste van Celta de Vigo voor de eindstrijd van het tweede Europese bekertoernooi. De Engelsen hadden in eigen huis voldoende aan een 1-1 gelijkspel, nadat het heenduel vorige week in Spanje al met 0-1 was gewonnen. Mourinho kon na het laatste fluitsignaal op Old Trafford zijn geluk niet op.

"Na veertien duels staan we in de finale. Als we de Europa League ook winnen, dan ben ik meer dan gelukkig. Dat zou fantastisch zijn."

Mourinho baalde wel van het wegzenden van Eric Bailly, die door zijn rode kaart geschorst is voor de wedstrijd tegen Ajax. De verdediger uit Ivoorkust was betrokken bij een opstootje met Facundo Sebastian Roncaglia, die eveneens van het veld werd gestuurd.

"Ik heb de rode kaart niet gezien, maar hij was fenomenaal", zei Mourinho. "Het was voor iedereen een emotionele wedstrijd. Alleen sommigen hadden hun emoties beter onder controle dan anderen. Eric was wat naïef. We zijn nu een zeer belangrijke kracht kwijt voor de finale. En we hebben niet zoveel verdedigers."

Herrera

Ook Ander Herrera verwacht dat United op de toppen van zijn kunnen moet zijn om op 24 mei met de trofee omhoog te mogen staan. "Ajax heeft veel talentvolle spelers en heeft een dapper team. Ze spelen altijd om aan te vallen, dus het wordt erg lastig", aldus de middenvelder van de 'Red Devils' tegen FOX Sports.

"Ajax is een gigantische club, en dat is altijd lastig in finales. Want ook al hebben ze een jonge ploeg, ze hebben wel historie, titels en ervaring met Europese finales. Het wordt een finale tussen twee grote clubs die allebei de titel willen. We moeten respect voor ze hebben."

Herrera zag vorige week met eigen ogen hoe Ajax Olympique Lyon in de Johan Cruijff Arena met 4-1 verpletterde. "Dat was een crazy game. Beide teams kregen ontzettend veel kansen, maar Ajax was beter."