Veltman: 'Ik heb Daley Blind al gesproken over de finale'

"Ajax-Manchester United, het is een prachtig affiche. Ik heb Daley er net al even over gesproken. Hij heeft er ook zin in", zegt Veltman voor de camera van NUsport.

United plaatste zich door Celta de Vigo op Old Trafford op 1-1 te houden, al had de ploeg van trainer José Mourinho het geluk dat John Guidetti vlak tijd een grote kans onbenut liet namens de Spanjaarden. In Vigo wonnen de Engelsen vorige week met 0-1.

"Bij Daley was het ook billenknijpen. Hij is blij dat ze het gehaald hebben", weet Veltman, die zondag met Ajax de Eredivisie afsluit met een uitwedstrijd bij Willem II.

Als de Amsterdammers winnen en koploper Feyenoord morst punten tegen Heracles Almelo dan is Veltman behalve Europa League-finalis ook nog kampioen. "De finale was prioriteit en dat hebben we gehaald. Maar het kan inderdaad een heel mooi weekje worden."

Gele kaart

Veltman en Ajax moesten wel diep gaan in Lyon, waar met 3-1 werd verloren. Doordat de ploeg van trainer Peter Bosz thuis met 4-1 had gewonnen was dat net genoeg om door te gaan.

In de eerste helft leek Ajax lange tijd redelijk eenvoudig verder te gaan, zeker na de 0-1 van Kasper Dolberg. Door twee goals vlak voor rust van Alexandre Lacazette werd het ineens toch weer spannend. "Dat zorgde wel even voor teleurstelling halverwege", vertelt Vetman. "Maar we hadden alles alsnog in eigen hand. Als we een keer scoorden moesten zij er drie of vier maken. Dat beseften we ook."

Toch leek het in de slotfase nog mis te gaan voor Ajax toen Lyon op 3-1 kwam en Nick Viergever zijn tweede gele kaart kreeg. Veltman was toen al gewisseld omdat hij ook dicht tegen een tweede gele kaart aan zat.

"Maar dat idee had ik zelf niet. Ik raakte een keer vol de bal, terwijl ik hun linker centrale verdediger een paar keer in zag vliegen en dacht: die mag ook wel een kaartje hebben. Maar de scheidsrechter zei wel dat ik tegen rood aan zat. Frappant."

"Daarna ga ik nog een tikkie aan Valbuena. Toen zei de vierde official tegen de trainer dat ik op moest passen en ben ik dus gewisseld."

Kansen

Vanaf de bank zag de 25-jarige Veltman Ajax vervolgens ontsnappen in de slotfase. "Zeker in de laatste tien minuten kreeg Lyon een paar flinke kansen. Ik dacht: het zal toch niet. Maar gelukkig hielden we stand en staan we in de finale."

De eindstrijd tussen Ajax en Manchester United wordt op 24 mei gespeeld in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Willem II-Ajax begint zondag om 14.30 uur in het Koning Willem II Stadion. De andere acht Eredivisiewedstrijden beginnen ook op dat tijdstip.