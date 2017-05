Klaassen trots op plaats in eindstrijd voor 'vechtmachine' Ajax

"Het was overleven", zei de aanvoerder van de Amsterdammers na afloop van het duel in het Parc Olympique Lyonnais voor de camera van RTL7. "Zij hadden nog één doelpunt nodig, namen alle risico's, wij hadden nog maar tien man... We hebben stand gehouden. Ik ben trots."

Voor rust leek er lange tijd weinig aan de hand voor Ajax, dat via Kasper Dolberg met 0-1 voor kwam. Maar door twee treffers van Alexandre Lacazette keerde vlak voor rust de spanning volledig terug. In de tweede helft leek de ploeg van trainer Peter Bosz de controle weer te hervinden.

"Juist in die fase hebben we ons met al onze onervarenheid een vechtmachine getoond. Dat was klasse", vond Klaassen.

Billenknijpen

Het werd in de slotfase wel weer echt billenknijpen voor Ajax, na de 3-1 van Rachid Ghezzal en de tweede gele kaart van Nick Viergever.

"Wat een spanning. We hebben er alles aan gedaan om die vierde goal tegen te houden", aldus Klaassen. "Ik weet het allemaal niet zo goed. De finale halen met Ajax. Dat is zo mooi. Ik heb er niet zoveel woorden voor."

De 24-jarige middenvelder besefte wel dat Ajax minder goed was dan vorige week in Amsterdam. "In de Johan Cruijff Arena waren we geweldig. Hier in de eerste helft ook. Daarna vielen we terug. Maar gelukkig hebben we het gered."

Viergever

Viergever stond met gemengde gevoelens de pers te woord. De verdediger was uiteraard blij dat Ajax het gered had, maar door zijn twee gele kaarten in de tweede helft mist hij de finale op 24 mei tegen Manchester United.

"Voor mij persoonlijk is het enorm balen dat ik geschorst ben, maar ik ben ook trots dat we dit hebben bereikt", zei de linksback, die er bij de tweede goal van Lyon, vlak voor rust van Lacazette, niet goed uitzag.

"Ik verwerkte de bal niet goed. Verder hebben we in de eerste helft een volwassen Ajax laten zien. Ook in de tweede helft hebben we genoeg kansen gehad. Maar toen het 3-1 werd, werd het nog erg spannend. Gelukkig hebben we het gered."