Ajax begint met Veltman en De Ligt aan return tegen Lyon

Tijdens de heenwedstrijd vorige week in de Arena, die Ajax met 4-1 won, keek Veltman nog geblesseerd toe en werd hij rechts achterin vervangen door Kenny Tete. Door Veltmans terugkeer in de basis zit Tete in het Parc Olympique Lyonnais weer op de bank.

Links achterin keert ook Nick Viergever terug van een schorsing, nadat hij in Amsterdam vervangen werd door Jaïro Riedewald. Centraal achterin beginnen net als vorige week Matthijs de Ligt en Davinson Sanchez.

Op het middenveld kiest Bosz met captain Davy Klaassen, Hakim Ziyech en Laase Schöne voor de vertrouwde namen en vooring beginnen zoals verwacht Betrand Traoré, Kasper Dolberg en Amin Younes.

Lacazette

Bij Lyon staat Alexandre Lacazette in de basis, nadat hij in de Arena nog niet helemaal fit was. De Frans international, die in de Ligue 1 én in Europa topscorer is van Lyon, viel vorige week in de tweede helft in.

Door de 4-1 thuisoverwinning heeft Ajax een zeer uitgangspositie om na 21 jaar weer een Europese finale te halen. De laatste keer, in 1996, stond Ajax in de eindstrijd van de Champions League en die werd na 1-1 en strafschoppen verloren van Juventus.

De Amsterdammers wonnen in de clubhistorie twaalf keer eerder het eerste duel in een Europese knock-outfase thuis met drie of meer doelpunten verschil. In al die gevallen drong Ajax door tot de volgende ronde.

United

De wedstrijd tussen Olympique Lyon en Ajax begint donderdagavond om 21.05 uur en staat onder leiding van de Poolse arbiter Szymon Marciniak. De andere halve eindstrijd gaat tussen Manchester United en Celta de Vigo.

United won de eerste ontmoeting in Estadio Balaidos met 0-1 door een treffer van Marcus Rashford. De finale van de Europa League is op 24 mei in Stockholm.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Sanchez, Viergever; Klaassen, Ziyech, Schöne; Traoré, Dolberg, Younes.

Opstelling Olympique Lyon: Lopes; Rafael, Diakhaby, N’Koulou, Morel; Tolisso, Gonalons, Fekir, Cornet, Valbuena; Lacazette.