Koeman eist snel besluit Everton-middenvelder Barkley over toekomst

De 23-jarige Barkley, die nog vastligt tot medio 2018 op Goodison Park, heeft nog niet geantwoord op een aanbieding van Everton om zijn contract open te breken en te verlengen.

Koeman geeft de basisspeler nog een week om te kiezen. "Of hij accepteert het contract, of hij wordt verkocht." was de oud-trainer van Ajax, PSV en Feyenoord donderdag duidelijk op een persconferentie.

"Als je zoveel tijd nodig hebt, dan twijfel je. Ik wil alleen met spelers werken die graag willen blijven. We wachten niet tot augustus. Volgende week hebben we een antwoord nodig."

Barkley, 22-voudig Engels international, is al vier jaar een vaste waarde op het middenvelder van Everton. Dit seizoen speelde hij tot dusver 34 duels in de Premier League. Daarin kwam hij tot vier doelpunten en acht assists.

Stekelenburg

Koeman kan vrijdag in de thuiswedstrijd tegen Watford geen beroep doen op Maarten Stekelenburg. De 34-jarige doelman kampt met een liesblessure. Middenvelder Morgan Schneiderlin, die terugkeert na een dijbeenblessure, is wel weer beschikbaar.

Stekelenburg heroverde onlangs zijn plaats onder de lat nadat Joel Robles de Nederlander goed verving tijdens zijn afwezigheid in december en januari. Stekelenburg liep destijds een blessure op aan zijn been in het duel met Liverpool.

Koeman wil, hoewel er niets meer op het spel staat voor Everton, de laatste thuiswedstrijd van het seizoen winnen.

"Het is belangrijk om ook deze wedstrijd winnend af te sluiten, en een goede prestatie voor eigen supporters neer te zetten. We kunnen bovendien voor de dertiende keer thuis winnen, dat zou een knappe prestatie zijn."

Everton eindigt het seizoen in de Premier League als zevende, waarmee het zeker is van Europees voetbal. De ploeg van Koeman verzamelde in 36 wedstrijden 58 punten.

