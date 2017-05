Mourinho vindt keuze om vol voor Europa League te gaan geen gok

De 54-jarige Portugees heeft te maken met veel blessures in zijn selectie en ziet de Europa League-winst als de kortste weg naar een Champions League-ticket. Mede daardoor spaarde hij zondag tegen Arsenal (2-0 verlies) veel spelers.

"Zeventien wedstrijden in zeven weken met zestien spelers is onmogelijk", verklaart Mourinho in aanloop naar de return tegen Celta de Vigo van donderdag, waarin United in eigen huis een 1-0 voorsprong verdedigt.

"Het is geen gok, maar gewoon een consequentie van de situatie waarin we zitten. Het was een eenvoudige keuze die genomen is met gezond verstand."

Mourinho moet het in de laatste weken van het seizoen stellen zonder onder anderen Zlatan Ibrahimovic, Marcos Rojo, Luke Shaw, Ashley Young en Timothy Fosu-Mensah, waardoor zijn selectie behoorlijk is uitgedund.

Geen spijt

Mocht United er uiteindelijk niet in slagen om de Europa League te winnen, dan staat Mourinho nog steeds achter zijn keuze om alles op het Europese avontuur te zetten.

"Dan heb ik er geen spijt van. Laten we zien of het ons lukt. Het maakt niet uit wat er gebeurt. We geven alles wat we hebben, zowel de spelers als ikzelf", aldus de oud-trainer van FC Porto, Internazionale, Real Madrid en Chelsea.

"Ik ben trots. Door de vele blessures kunnen we minder roteren en krijgen mijn spelers minder rust, dus ze moeten er continu staan. Er wacht ons nu nog één wedstrijd waarin we alles moeten geven om een finaleplaats af te dwingen."

De wedstrijd tussen United en Celta begint donderdagavond om 21.05 uur. Om dezelfde tijd neemt Ajax het in Frankrijk in de andere halve finale op tegen Olympique Lyon. De Amsterdammers wonnen het eerste duel met 4-1.