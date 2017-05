Infantino hekelt 'nepnieuws' over FIFA in strijdvaardige speech

"De nieuwe FIFA is een democratie, geen dictatuur", aldus Infantino in zijn toespraak voor alle FIFA-leden in Manama. "Het is een transparante organisatie en een zeer eerlijke organisatie."

"Er is veel nepnieuws en er zijn veel alternatieve feiten die de ronde doen over de FIFA", zei Infantino, zonder voorbeelden te noemen. "In sommige landen is het zwartmaken van de FIFA een nationale sport geworden."

De wereldvoetbalbond lag de afgelopen jaren flink onder vuur vanwege de grootste corruptiezaak uit de 113-jarige geschiedenis van de FIFA.

Twee jaar geleden werden tientallen bestuurders opgepakt op verdenking van fraude en sindsdien zijn vele topofficials geschorst door de FIFA of zelfs veroordeeld door justitie in Zwitserland of de VS.

Mededogen

Eind maart rondde de FIFA een 22 maanden durend intern onderzoek naar corruptie af. Nadat de resultaten overhandigd werden aan de Zwitserse autoriteiten stelde Infantino dat de FIFA zich "nu weer gaat focussen op het spel".

"We zijn de reputatie van de FIFA aan het herstellen nadat dat allemaal gebeurd is", stelde Infantino donderdag. "We namen de organisatie over op zijn laagste punt."

De Zwitser, die vorig jaar februari zijn landgenoot Sepp Blatter opvolgde, benadrukte dat de FIFA geen mededogen meer heeft voor frauderende officials. "Als iemand in deze ruimte nog steeds denkt dat hij of zij zichzelf kan verrijken: verlaat het voetbal dan direct. We willen je niet hebben."

Infantino haalde ook uit naar "zelfverklaarde goeroes en experts die de afgelopen jaren miljoenen zijn betaald om de FIFA te hervormen. Ze hebben allemaal gefaald. Ik zal niet het advies opvolgen van mensen die hopeloos gefaald hebben om voetbal te beschermen."

Ethische commissie

Eerder deze week werd bekend dat Hans-Joachim Eckert en Cornel Borbély geen nieuwe termijn zal krijgen bij de ethische commissie.

Eckert was bijna vijf jaar voorzitter van de rechtsprekende kamer van de ethische commissie. Borbély gaf sinds 2015 leiding aan de onderzoekskamer. Samen vervolgden ze meer dan zestig officials.

De Duitser en de Zwitser noemden de beslissing om hen geen nieuwe termijn te geven "een grote stap terug in de strijd tegen corruptie".