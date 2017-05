'Feyenoord moet teleurstelling omzetten in iets positiefs tegen Heracles'

"We moeten de teleurstelling die we allemaal voelden omzetten in iets positiefs", aldus Van Bronckhorst donderdag in het AD. "We gaan ervan uit dat het goed komt. In de eigen Kuip zullen we het zondag wél laten zien."

Feyenoord had zondag bij een overwinning op bezoek bij Excelsior voor het eerst sinds 1999 de landstitel veroverd, maar de koploper verloor met 3-0 van de stadgenoot. Nummer twee Ajax verkleinde de achterstand tot één punt, maar een zege thuis tegen Heracles Almelo bezorgt Feyenoord alsnog het kampioenschap.

Van Bronckhorst ziet voldoende redenen waarom het niet voor een tweede keer mis zal gaan. "We spelen thuis en Feyenoord is thuis gewoon heel erg sterk. En we hebben dit seizoen altijd geweldig gereageerd na een tegenslag. We hebben alles gewoon nog in eigen hand."

Druk

De trainer kan niet ontkennen dat er veel druk op zijn ploeg staat. "Er staat nu eenmaal heel veel druk op het meestrijden om de landstitel. En ja, dat merkten we. Ook aan alles wat er om ons heen is gebeurd, de afgelopen weken."

"Je voelt dat iedereen zó graag wil, dat de mensen je letterlijk naar voren schreeuwen. Het is ons op Woudestein niet gelukt, maar we hebben nog een kans in de thuiswedstrijd tegen Heracles."

"We hebben zondag iedereen nodig: de spelers, de staf, maar zeker ook onze supporters. We zullen samen onze rug rechten."

Alle negen Eredivisiewedstrijden beginnen zondagmiddag om 14.30 uur.

