Simeone spreekt na uitschakeling van 'magische avond' voor Atletico

"Iedereen die hier vanavond was, zal de eerste twintig tot dertig minuten van deze wedstrijd voor eeuwig bij zich dragen", aldus Simeone. "Het was een magische avond in het Vicente Calderon die voor altijd zal worden herinnerd."

Atletico verloor vorige week de uitwedstrijd tegen Real met 3-0, waardoor de ploeg een mirakel nodig had in eigen stadion om de finale nog te bereiken.

Na zestien minuten en goals van Saul Ñiguez en Antoine Griezmann (strafschop) leek een stunt even heel dichtbij, maar vlak voor rust maakte Isco de allesbeslissende uitgoal voor Real na een briljante actie van Karim Benzema op de achterlijn.

"Ons ritme was geweldig in de eerste 25 minuten", stelde Simeone. "We speelden bijna een perfecte eerste helft, maar een ongelooflijke actie van Benzema bezorgde ons problemen. Ik ben trots op hoe we ervoor hebben gestreden, zoals we dat de laatste vijfenhalf jaar onder mijn hoede altijd gedaan hebben."

Wonder

Torres wees de treffer van Isco ook aan als het sleutelmoment van de wedstrijd. "We hebben laten zien dat we echt geloofden in een wonder", zei de 33-jarige spits voor de camera van NUsport.

"We waren er dichtbij, maar de tegengoal vlak voor rust was een harde klap voor ons. Als we met een 2-0 voorsprong de rust in waren gegaan, was het misschien helemaal anders gegaan in de tweede helft."

"Maar we kunnen trots zijn. Je zag ook dat de fans trots waren op het team. Dit is een heel belangrijke periode in de historie van de club. We leggen nu de basis voor de toekomst, volgend seizoen moeten we aantonen dat we tot grootse prestaties kunnen komen."

Stadion

Atletico verhuist volgend seizoen naar een nieuw stadion, waardoor het duel met Real van woensdag de laatste Europese wedstrijd was in het oude Estadio Vicente Calderon.

"Natuurlijk was dat speciaal", zei Torres, die de gehele jeugdopleiding doorliep bij Atletico. "Al mijn herinneringen als jonge fan en al mijn herinneringen als speler zijn van Vicente Calderon."

"We houden van dit stadion, we houden van wat er hier allemaal gebeurd is de laatste vijftig jaar, maar nu moeten we aan de toekomst denken. Hopelijk komt er door het nieuwe stadion meer geld vrij en ziet de toekomst van de club er rooskleurig uit."