Bosz is niet bang voor Schalke 04-scenario in return tegen Lyon

Ajax verdedigt donderdag in Lyon een 4-1 voorsprong uit de heenwedstrijd van vorige week. Dat betekent dat Lyon minstens drie keer moet scoren om de Amsterdammers uit te schakelen. Alleen FC Rostov wist dit seizoen drie keer te scoren tegen Ajax in reguliere speeltijd (4-1).

"Ik ben bekend met die statistiek. In de meeste wedstrijden dit seizoen kregen we geen tegendoelpunt, of incasseerden we maar één treffer. Dat moet vertrouwen geven", aldus Bosz op zijn persconferentie in Lyon.

Ajax is ondanks de comfortabele uitgangspositie gewaarschuwd voor de return. De Amsterdammers verdedigden in de return van de kwartfinale een 2-0 voorsprong tegen Schalke 04, maar gaf die uit handen.

De Duitsers dwongen verlenging af in Gelsenkirchen en kwamen daarin op een 3-0 voorsprong, maar door treffers van Nick Viergever en Amin Younes trok Ajax alsnog aan het langste eind.

Scenario

Bosz is niet bang dat zijn ploeg opnieuw een voorsprong weggeeft. "Datzelfde scenario zal zich niet voltrekken in Lyon. Simpelweg omdat iedere wedstrijd een ander verhaal heeft. Het is niet met elkaar te vergelijken."

"Er zit natuurlijk wel een verschil tussen een thuis- en een uitwedstrijd", stelt Bosz. "Maar ik probeer mijn spelers juist duidelijk te maken dat we ook buitenshuis ons eigen spel moeten spelen. Dat is precies wat we tegen Lyon willen gaan doen. Ik heb een jonge ploeg, maar die speelt wel al zijn achttiende Europese wedstrijd dit seizoen. Ze hebben veel ervaring opgedaan."

Bosz, die met Ajax ook nog meedoet in de strijd om de landstitel, merkte deze week op een KNVB-congres in Zeist dat men veel lof heeft voor de prestaties van Ajax in Europa. "Iedereen betrekt ons Europese seizoen op het hele Nederlandse voetbal. Dat valt wel op. Het is lang geleden dat we daar een succesje hebben gehad."

Genesio

Bij Olympique Lyon hebben ze ondanks de ruime nederlaag in de heenwedstrijd nog volop vertrouwen in het bereiken van de finale. Trainer Bruno Genesio verwacht dat zijn ploeg in het eigen stadion anders voor de dag komt.

"Die heenwedstrijd is keihard bij ons aangekomen, maar we hebben pas de eerste helft van de halve finale gespeeld. We geloven er echt in dat we voor onze fanatieke eigen supporters de finale nog kunnen halen."

Ook middenvelder Maxime Gonalons gelooft in een succesvolle inhaalrace. "Nog maar twee maanden geleden hebben we tegen AS Roma alleen in de tweede helft al drie keer gescoord. Tegen Ajax kunnen drie doelpunten in een hele wedstrijd al voldoende zijn."

De return in de halve finale van de Europa League tussen Olympique Lyon en Ajax begint donderdag om 21.05 uur en staat onder leiding van de Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak.

De andere halve finale in de Europa League gaat tussen Manchester United en Celta de Vigo. De ploeg van trainer José Mourinho verdedigt op Old Trafford een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd. De finale wordt op woensdag 24 mei gespeeld in Stockholm.

