AS Roma-icoon Totti (40) weigert afscheid te bevestigen

Een week geleden liet Monchi, de nieuwe technisch directeur van de Romeinse club, bij zijn presentatie weten dat de 40-jarige clubicoon na dit seizoen stopt als profvoetballer en bestuurslid wordt.

"Of ik op 28 mei mijn laatste wedstrijd speel? Ik heb geen idee", hulde Totti zich woensdag tegenover diverse Italiaanse media in nevelen over zijn toekomst plannen. AS Roma sluit het seizoen op 28 mei af met een thuisduel tegen Genoa.

Totti maakte in 1993 zijn debuut op het hoogste niveau en speelde sindsdien onafgebroken voor AS Roma. Tot dusver kwam hij tot 250 doelpunten in 616 competitieduels namens de club van Kevin Strootman.

In 2001 werd Totti landskampioen met AS Roma. Acht keer eindigde de aanvallende middenvelder met de Romeinen op de tweede plek in de Italiaanse competitie. De Coppa Italia werd twee keer gewonnen.

Interlands

Totti speelde in totaal 58 interlands voor Italië en beëindigde zijn interlandcarrière al na het door Italië gewonnen WK in 2006. Op dat toernooi had de toen 29-jarige Totti in alle zeven duels een basisplaats.

Dit seizoen startte Totti slechts eenmaal in de basis. Veertien keer kwam hij als invaller in het veld. De routinier was goed voor twee doelpunten.

Met nog drie duels voor de boeg staat AS Roma op de tweede plaats in de Serie A. Die plek geeft recht op een Champions League-ticket. De voorsprong op nummer drie Napoli is een punt.

