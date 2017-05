PSV'er Locadia hervat training na goed nieuws over blessure

De 23-jarige Locadia kan daardoor komende zondag normaal gesproken meedoen in de laatste competitiewedstrijd, thuis tegen PEC Zwolle.

"Ik ben er al zo lang uit geweest dit seizoen. Aanstaande zondag wil ik er dolgraag weer bij zijn", zegt Locadia woensdag tegen het Eindhovens Dagblad.

Locadia stond dit seizoen maanden aan de kant wegens een zware liesblessure. In februari maakte hij zijn rentree en begin april nam trainer Phillip Cocu de aanvaller voor het eerst weer op in zijn basisteam.

Tegen FC Groningen werd Locadia in de rust gewisseld. Zijn vervanger Sam Lammers zorgde in de tweede helft met zijn eerste doelpunt in de Eredivisie voor de gelijkmaker nadat Mimoun Mahi de thuisploeg op voorsprong had gezet.

Europa League

Voor PSV staat er in het duel met PEC niets meer op het spel. De Eindhovenaren eindigen dit seizoen als derde in de Eredivisie en komen in de zomer in actie in de voorronde van de Europa League.

Alle wedstrijden in de Eredivisie beginnen zondagmiddag om 14.30 uur. Feyenoord en Ajax strijden in de laatste speelronde om de titel. De Rotterdammers staan een punt voor en hebben een beter doelsaldo.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie