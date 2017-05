Ajax gaf nog nooit voorsprong van drie goals weg in Europees uitduel

Ajax won in de clubhistorie twaalf keer eerder het eerste duel in een Europese knock-outfase thuis met drie of meer doelpunten verschil. De Amsterdammers drongen in al die gevallen door tot de volgende ronde.

De laatste keer was in augustus 2009, toen Ajax onder toenmalig trainer Martin Jol dankzij vier doelpunten van Luis Suarez en een treffer van Mitchell Donald thuis met 5-0 won van Slovan Bratislava in de voorronde van de Europa League. Het uitduel leverde een week later een 1-2 zege op.

Daarnaast kan Ajax bogen op een positieve balans in wedstrijden tegen Olympique Lyon. In de vijf eerdere ontmoetingen, waaronder de 4-1 overwinning van vorige week in de Arena, werd drie keer van de Fransen gewonnen en twee keer gelijkgespeeld.



Panathinaikos

De ploeg van coach Peter Bosz is dit seizoen Europees gezien in eigen huis wel beduidend sterker dan in uitduels. De laatste vijf wedstrijden op vreemde bodem leverden de formatie uit Amsterdam geen enkele overwinning op.

Er werd verloren van Schalke 04 (3-2) en FC Kopenhagen (2-1) en gelijkgespeeld tegen Legia Warschau (0-0), Standard Luik (1-1) en Celta de Vigo (2-2). De laatste uitzege werd op 15 september van geboekt in Athene, toen Panathinaikos in de groepsfase van de Europa League met 1-2 werd verslagen.

In de Arena boekte Ajax vorige week dankzij de indrukwekkende winst op Lyon de zevende Europese thuiszege op rij, een evenaring van de reeks die tussen december 1994 en april 1996 onder toenmalig trainer Louis van Gaal werd neergezet.

Bij een nederlaag tegen Olympique Lyon is het de eerste keer sinds oktober 2013 dat Ajax, dat nog als enige oud-winnaar van de voormalige UEFA Cup in het toernooi zit, drie Europese uitduels op rij verliest.

Marciniak

De wedstrijd tussen Olympique Lyon en Ajax begint donderdagavond om 21.05 uur en staat onder leiding van de Poolse arbiter Szymon Marciniak. De andere halve eindstrijd gaat tussen Manchester United en Celta de Vigo.

United won de eerste ontmoeting in Estadio Balaidos met 0-1 door een treffer van Marcus Rashford. De finale van de Europa League is op 24 mei in Stockholm.

De laatste keer dat Ajax in een Europese eindstrijd stond, was de Champions League-finale van 1996 (1-1, verlies na strafschoppen).