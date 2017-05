Advocaat weet zeker dat hij Oranje weer aan de gang krijgt

"Ik weet wat er nodig is om zo'n groep aan de gang te krijgen", zegt de 69-jarige Advocaat woensdag in De Telegraaf. Hij was dinsdag niet aanwezig bij de explosieve persconferentie waarop KNVB-directeuren Hans van Breukelen en Jean-Paul Decossaux zijn aanstelling bevestigden

"Je krijgt geen maanden de tijd om dingen in te slijpen. Het gaat om een goede sfeer, energie in de ploeg en een duidelijke speelwijze. Daar ga ik vol voor."

Van Breukelen maakte dinsdag in Zeist duidelijk dat er voor de ervaren Advocaat is gekozen vanwege de doelen op de korte termijn. De enige taak voor de Hagenaar is om zich te plaatsen voor het WK van 2018.

Dat wordt een flinke klus, want het Nederlands elftal staat halverwege slechts vierde in de WK-kwalificatiepoule. Oranje heeft zes punten minder dan koploper Frankrijk, terwijl de achterstand op Zweden en Bulgarije respectievelijk drie en twee punten bedraagt.

De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK. De beste acht van de negen nummers twee spelen play-offs.

Knieën

Advocaat spreekt een dag na de persconferentie van de KNVB tegen dat hij "via derden" gesolliciteerd heeft voor de functie van bondscoach, zoals Decossaux dinsdag beweerde.

"Het is onzin dat ik op mijn knieën heb gelegen om deze baan te krijgen. Ik had geen behoefte om bondscoach te worden en zag mijzelf echt niet meer als kandidaat."

"Als anderen mijn naam hebben laten vallen of als Rob Jansen (zaakwaarnemer, red.) de KNVB adviseert, is dat niet gebeurd omdat ik daar om heb gevraagd."

Het zal nog wel even duren voordat Advocaat en Gullit beginnen bij Oranje. De 69-jarige Hagenaar maakt het seizoen af bij zijn club Fenerbahçe en speelt daarmee waarschijnlijk op 4 juni de Turkse bekerfinale.

Fred Grim zal in dat geval opnieuw interim-bondscoach zijn tijdens de oefenwedstrijden tegen Marokko (31 mei) en Ivoorkust (4 juni). De eerstvolgende kwalificatiewedstrijd is op 9 juni in De Kuip tegen Luxemburg.