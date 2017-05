Ten Cate: 'Werd door Van Breukelen gedwongen me onbeschoft te gedragen'

Tijdens de persconfenrtie vertelde de technisch directeur van de voetbalbond waarom Dick Advocaat en niet Ten Cate de nieuwe bondscoach van Oranje is. Ook zei Van Breukelen onder meer dat hij het gedrag van Ten Cate "bijna onbeschoft" vond.

"Laat ik maar dezelfde woorden gebruiken als de KNVB: ik herken me niet in de uitleg van Hans van Breukelen", schrijft Ten Cate in een verklaring aan Voetbal International en De Telegraaf.

"Ik ben geen onbeschoft persoon, ik ben met normen en waarden opgevoed. Ik herken mezelf wel in het feit dat ik gedwongen was om me op een bepaald moment onbeschoft te gedragen om mijn eigen integriteit te beschermen."

Meeluisteren

Daarmee doelt Ten Cate op het feit dat hij een journalist van Voetbal International liet meeluisteren tijdens een telefoongesprek dat hij voerde met Van Breukelen.

Daarin zou de technisch directeur gezegd hebben dat hij zou ontkennen dat hij Ten Cate de baan van bondscoach had aangeboden. Ten Cate trok zich terug, naar eigen zeggen omdat hij zich niet gesteund voelde door de gehele KNVB.

"Ik besefte dat het uiteindelijk mijn woord tegen het zijne zou worden. Ik realiseerde me op dat moment wat de gevolgen zouden zijn wanneer ik in mijn eentje tegenover de voetbalbond zou staan", schrijft Ten Cate daarover.

"Toen Hans van Breukelen me tien minuten na die mededeling opnieuw belde, besloot ik daarom om die verslaggever mee te laten luisteren. Hij wist daardoor in ieder geval dat ik geen leugenaar was."

Onmogelijk

Van Breukelen zei dinsdagochtend dat hij zich "heel erg verbaasd had dat ten Cate het gevoel had de nieuwe bondscoach te worden." Volgens Van Breukelen zou Ten Cate op de hoogte zijn geweest tussen de gesprekken die de bond ook met Advocaat voerde. Daardoor was het volgens Van Breukelen onmogelijk dat hij Ten Cate de baan al aangeboden had.

"Ik vind het bijna onbeschoft als iemand niet zegt dat er iemand zit mee te luisteren. Dus achteraf ben ik wel heel blij dat hij niet de bondscoach is geworden", aldus Van Breukelen.

Ten Cate: "Het is jammer dat ik gedwongen werd om het op deze manier te doen, maar de voorbije weken en de persconferentie van vanochtend hebben op pijnlijke wijze duidelijk gemaakt dat het blijkbaar noodzakelijk was. Wanneer de KNVB gewoon de waarheid had verteld dan had deze media-soap ook nooit hoeven plaatsvinden."

"Het is jammer en vooral triest dat het zo ver heeft moeten komen", vindt de trainer van Al Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten. "Ik kan nu met opgeheven hoofd over straat."

Ten Cate hoopt dat Advocaat succesvol zal zijn. "Ik ben er heilig van overtuigd dat Oranje alle kwaliteiten in huis heeft om het WK te halen. Ik wens de technische staf en de spelers alle succes toe."