Dijkhuizen nieuwe hoofdtrainer van SC Cambuur

Hulshoff blijft wel aan als assistent. De 42-jarige Fries nam in oktober met succes de taken over van de ontslagen Rob Maas.

Cambuur stond op dat moment op een teleurstellende veertiende plaats, maar eindigde vorige week knap als derde in de Jupiler League. De club hoopt de komende weken via de play-offs promotie naar de Eredivisie veilig te stellen.

Ondanks de goede resultaten koos Cambuur ervoor om op zoek te gaan naar een nieuwe hoofdcoach en heeft die dus nu in de persoon van Dijkhuizen gevonden.

Technisch directeur Gerald van den Belt is in zijn nopjes met de komst van Dijkhuizen. "Marinus is iemand die onze bijzondere club goed kent en qua persoonlijkheid hier ook goed past. Maar nog veel belangrijker is dat hij een kundige trainer is met een visie die aansluit bij de weg die we hier zijn ingeslagen."

NAC Breda

Dijkhuizen werd in december nog op straat gezet door NAC Breda. Hij was in het verleden ook eindverantwoordelijke bij Excelsior en het Engelse Brentford.

Dijkhuizen stond eerder al als speler onder contract bij Cambuur en kwam in twee verschillende periodes tot 132 wedstrijden waarin hij 33 keer het net vond.

