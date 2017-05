Internationals Oranje verrast door keuze voor Advocaat

"Ze waren verrast", zei Van Breukelen, technisch directeur van de KNVB, dinsdag op de persconferentie in Zeist waar de aanstelling van Advocaat bevestigd werd.

De oud-doelman ziet echter geen problemen. "De spelers zijn net als ik professionals en ze kunnen ook ergens overheen stappen."

De aanstelling van Advocaat is omstreden omdat hij vorig jaar plotseling vertrok toen hij assistent was van de eind maart ontslagen Danny Blind. Advocaat was nog maar een paar maanden in dienst van de KNVB toen hij een lucratief contract tekende bij Fenerbahçe.

Geen sentimenten

Voor Van Breukelen was de voorgeschiedenis met de 69-jarige Advocaat geen belemmering om hem vorige maand te benaderen voor een nieuwe termijn bij Oranje.

"We zitten op dit moment in de situatie dat sentimenten aan de kant gezet moeten worden voor kwaliteit. De voetballerij is zo klein, daarin kom je elkaar altijd wel weer tegen. Ik kan over sentimenten en emoties heen stappen om te kijken wat het beste is voor het Nederlands elftal."