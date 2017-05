Infantino met slachtoffer Muntari om tafel over racisme

Infantino heeft ook een afspraak gepland met Carlo Tavecchio, voorzitter van de Italiaanse voetbalbond.

Muntari, middenvelder van de Italiaanse club Pescara, hoorde eind april in de slotfase van de uitwedstrijd tegen Cagliari oerwoudgeluiden vanaf de tribune. De 32-jarige Ghanees maakte de scheidsrechter daarop attent, maar hij kreeg geen steun.

Muntari werd boos op de scheidsrechter en kreeg een gele kaart. Daarmee was de maat voor de oud-international vol. Muntari liep boos van het veld af en kreeg toen nog eens geel. "Dit is mijn kleur'', riep hij tegen het joelende thuispubliek, terwijl hij op zijn arm tikte.

"Natuurlijk ga ik met Tavecchio praten en ook met Muntari. We moeten samenwerken'', aldus Infantino, die in Bahrein is voor het FIFA-congres van donderdag.

"Het is goed om deze dingen aan de kaak te stellen zodra ze gebeuren. Het is zaak om te vechten, te blijven vechten. Helaas hebben we te maken met idioten. En die zullen er misschien altijd blijven, maar we moeten ze blijven bestrijden.''

Serieus

Muntari was maandag in een interview met de BBC nog zeer kritisch over de FIFA en de Europese voetbalbond UEFA.

"De FIFA en de UEFA geven alleen om waar ze om willen geven, en ze nemen racisme niet serieus", aldus de Ghanees. "Als ze echt willen strijden tegen racisme, dan zouden ze er echt iets aan moeten doen. Maar ze zeggen er niks over. Terwijl dit een grote zaak is."

Muntari houdt wel hoop dat Infantino, die vorig jaar februari Sepp Blatter opvolgde als FIFA-voorzitter, voor een verandering kan zorgen. "Misschien kan Infantino hier wat aan doen, hij zou dat moeten kunnen."