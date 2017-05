Van Breukelen ontkent dat hij Ten Cate bondscoachschap toezegde

"Ik heb me er heel erg over verbaasd dat Ten Cate het gevoel had dat hij de nieuwe bondscoach zou gaan worden", aldus Van Breukelen op de persconferentie in Zeist waarbij de aanstelling van Dick Advocaat werd bevestigd.

"Ik heb twee hele goede gesprekken gehad met Henk. Ik kende hem niet als persoon. Daarom hebben wij ook zo'n lange tijd met elkaar gesproken. Voordat ik naar Henk ging heb ik mij goed laten voorlichten door een tiental mensen die met hem hebben gewerkt. En al die zaken die ik vanuit die gesprekken heb gekregen, heb ik bij hem neergelegd."

Volgens Van Breukelen wist Ten Cate dat Fenerbahçe-trainer Advocaat ook kandidaat was. "Henk heeft mij niet voor niks de avond dat ik naar Istanbul ging zelf op het vliegveld gezet in Abu Dhabi en hij wist dat ik nog met Dick zou gaan praten. Dus er kon nog helemaal geen toezegging gedaan zijn."

Meegeluisterd

Van Breukelen is uiteindelijk blij dat Ten Cate niet de opvolger is van de in maart ontslagen Danny Blind. "Als ik een persoonlijk gesprek met iemand heb, vind ik dat dit tussen twee mensen moet blijven. Maar ik zag de gesprekken die ik heb gevoerd, een dag later ergens worden opgetekend", zei Van Breukelen.

De topman doelde daarmee op het feit dat Ten Cate een verslaggever van Voetbal International, die op bezoek was in Abu Dhabi, ongevraagd liet meeluisteren bij een telefoongesprek.

"Ik vind het bijna onbeschoft als iemand niet zegt dat er iemand zit mee te luisteren. Dus achteraf ben ik wel heel blij dat hij niet de bondscoach is geworden."

WK 2018

Met Advocaat als bondscoach is Van Breukelen wel tevreden. De 69-jarige Hagenaar heeft net als zijn assistent Ruud Gullit tot en met het einde van de kwalifcatiereeks getekend. Mocht Oranje zich plaatsen voor het WK dan gaat Advocaat door tot het eindtoernooi in Rusland.

Het wordt de derde termijn van Advocaat als bondscoach. Bovendien was hij vorig jaar enkele maanden assistent van Blind en toen hij vertrok hij plotseling voor een lucratief aanbod van Fenerbahçe.

De KNVB was daar teleurgesteld over, maar dat was voor Van Breukelen geen reden om na het ontslag van Blind niet in onderhandeling te gaan met Advocaat. "We zitten op dit moment in de situatie dat sentimenten aan de kant gezet moeten worden voor kwaliteit."

"De voetballerij is zo klein, daarin kom je elkaar altijd wel weer tegen. Ik kan over sentimenten en emoties heen stappen om te kijken wat het beste is voor het Nederlands elftal. En op dit moment is Advocaat in samenwerking met Ruud Gullit als assistent de beste optie."

Luxemburg

Bij de eerstvolgende kwalificatiewedstrijd, op 9 juni in De Kuip tegen Luxemburg, zullen Advocaat en Gullit voor het eerst op de bank zitten bij Oranje. Omdat Advocaat het seizoen bij Fenerbahçe afmaakt en dat waarschijnlijk tot en met 4 juni duurt, is Fred Grim interim-bondscoach tijdens de oefenwedstrijden tegen Marokko (31 mei) en Ivoorkust (4 juni).

Na het ontslag van Blind was Grim ook al interim-bondscoach tijdens de oefeninterland in de Arena tegen Italië (1-2 verlies). De 51-jarige oud-doelman was eerder assistent van Blind en zal onder Advocaat opnieuw die functie vervullen.