Ron Jans gaat toch niet aan de slag bij KNVB

Jans, die enkele maanden geleden al aankondigde dat hij na dit seizoen stopt bij PEC, zou in het nieuwe seizoen de cursus Coach Betaald Voetbal gaan vormgeven. Het was de bedoeling dat hij nauw zou samenwerken met Leon Vlemmings, maar die werd maandag aangesteld als trainer van Go Ahead Eagles.

Het vertrek van Vlemmings was voor Jans reden om af te zien van een functie bij de KNVB. "Vlemmings heeft mij benaderd om het samen met hem te doen. Daar hebben we uren over gesproken en hij heeft mij daar enthousiast voor gemaakt", zegt Jans dinsdag tegen FC Update.

"Toen ik eind vorige week hoorde dat Leon het niet meer ging doen, waren mijn eerste en tweede reactie hetzelfde: omdat ik met Leon invulling zou geven aan de cursus, was op het moment van zijn besluit om te stoppen de hele voedingsbodem weg om het te doen. Ik heb geen zin om in het jaar dat ik geen clubcoach ben zelf de kar te trekken of mezelf op te offeren."

Onrust

De 58-jarige Jans benadrukt dat de onrust binnen de KNVB geen invloed heeft gehad op zijn besluit. De afgelopen maanden vertrokken bondscoach Danny Blind, technisch manager Jelle Goes, Arjan van der Laan (bondscoach vrouwen) en manager vrouwenvoetbal Minke Booij bij de bond.

"Dit zal waarschijnlijk worden gekoppeld aan de dingen die zich momenteel bij de KNVB afspelen, maar daar heeft mijn situatie echt niks mee te maken. Ik had een duopakket met Vlemmings. Dat valt weg."

"Het heeft niets met de KNVB of de hierboven genoemde personen te maken. Ik hoop dat ze goede opvolgers vinden en dat de cursus toch een succes wordt. Daarbij wens ik de cursisten ontzettend veel succes"

Jans zit zondag in het uitduel met PSV voor het laatst als trainer op de bank bij PEC Zwolle. Hij won in 2014 de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal met de 'Blauwvingers'.