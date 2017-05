Brands vindt zichzelf meest verantwoordelijk voor mislopen titel PSV

"Er stond dit jaar volgens ons en de buitenwacht een kampioenswaardige selectie en we hebben voorwaarden geschapen om kampioen te worden”, zegt Brands dinsdag in De Telegraaf.

"Wij kunnen geen tien, twaalf miljoen euro in spelers investeren, zoals Ajax. Dat is ondenkbaar bij PSV. Uiteindelijk gaat het dan om details of je kampioen wordt. Dat wil niet zeggen dat ik de verantwoordelijkheid afschuif op de coach. Ik heb tegen Phillip Cocu gezegd dat ik me het meest verantwoordelijk voel voor het mislopen van de titel."

PSV is na de 1-1 van afgelopen zondag tegen FC Groningen uitgespeeld voor dit seizoen. De Eindhovenaren weten één speelronde voor het einde van de competitie al dat ze als derde zullen eindigen en dus na de zomer moeten uitkomen in de voorronde van de Europa League.

Brands is van mening dat PSV dit seizoen vooral te vaak heeft gelijkgespeeld. "Tien gelijke spelen is PSV-onwaardig."

"Het aantal tegengoals is wel kampioenswaardig. Het aantal nederlagen was dat ook, slechts twee en dat was er zonder doellijntechnologie maar één geweest. Die zege is nu overigens bepalend in de titelrace. Zonder doellijntechnologie was Ajax nu koploper geweest. Die techniek in één stadion moet komend seizoen niet meer kunnen, vind ik."

Trainerswissel

Ondanks de tegenvallende resultaten (PSV werd ook al vroegtijdig uitgeschakeld in de Champions League en in de KNVB-beker) hoeft trainer Cocu niet te vrezen voor zijn baan.

"Voor mij is het nooit een optie geweest om een wisseling door te voeren op die positie", aldus Brands. "De reactie die het team liet zien tegen Ajax, toonde aan dat er nog altijd chemie is. Dat is het allerbelangrijkste. Als dat er niet meer is, dan moet je gaan ingrijpen. Maar dat beeld zie je bij ons totaal niet."

"Het allerbelangrijkste én allermoeilijkste bij een club is een goede trainer aanstellen. Ik denk dat je het moet koesteren als je een goede trainer in huis hebt. En wij hebben een goede trainer in huis. Phillip is superprofessioneel en tactisch heel erg goed. Daarnaast is hij een prima uithangbord voor de club. Je wil ook geen malloot langs de lijn hebben rennen."

Narsingh

Brands verwacht dat er komende zomer in de spelersselectie wel een aantal mutaties zullen plaatsvinden. "We gaan eerst de posities invullen die we nodig hebben."

"Na het vertrek van Luciano Narsingh hebben we er bewust voor gekozen om niet direct een vervanger aan te trekken. Maar zo’n type speler, een snelle speler met diepte in zijn spel, willen we nu wel terughalen."

"Voor de rest kijk je wie er gaat vertrekken en wie we dan moeten vervangen. We hebben sommige jongens toegezegd dat als er een club komt, we daar serieus naar gaan kijken. Dan praat je over Santiago Arias en Jetro Willems. Als zij vertrekken, moeten daar vervangers voor komen."

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie