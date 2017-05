Nieuwe bondscoach Advocaat gaat bij plaatsing door tot en met WK 2018

"Als Advocaat het met succes oppakt, is het logisch dat hij ook tijdens het WK de bondscoach is", zei Jean-Paul Decossaux dinsdag op een persconferentie in Zeist waar hij de aanstelling van Advocaat en diens assistent Ruud Gullit bevestigde.

In eerste instantie maken Advocaat en Gullit alleen de kwalificatiereeks af en daarin moet Nederland nog vol aan de bak om het WK te halen.

Door de nederlaag eind maart in Bulgarije, die Danny Blind zijn baan kostte als bondscoach, zakte Oranje naar de vierde plaats in kwalificatiegroep A, maar Decossaux geeft Nederland nog een goede kans om Rusland te halen.

"We verwachten dat het duo Advocaat en Gullit het vuur bij Oranje weer kan aansteken, waardoor de kwalificatiereeks met succes vervolgd kan worden."

Grim

Het zal nog wel even duren voordat Advocaat en Gullit beginnen bij Oranje. De 69-jarige Hagenaar maakt het seizoen af bij zijn club Fenerbahçe en speelt daarmee waarschijnlijk op 4 juni de Turkse bekerfinale.

Technisch directeur Hans van Breukelen benadrukte in Zeist dat Gullit pas begint bij Oranje als Advocaat klaar is bij Fenerbahçe. Fred Grim zal daardoor waarschijnlijk opnieuw interim-bondscoach zijn tijdens de oefenwedstrijden tegen Marokko (31 mei) en Ivoorkust (4 juni).

Interim

"Grim zal uiteraard wel overleggen met Advocaat over die wedstrijden", zei Van Breukelen. Na het ontslag van Blind was Grim ook al interim-bondscoach tijdens de oefeninterland in de Arena tegen Italië (1-2 verlies). De 51-jarige oud-doelman was eerder assistent van Blind en zal onder Advocaat opnieuw die functie vervullen.

Luxemburg

Bij de eerstvolgende kwalificatiewedstrijd, op 9 juni in De Kuip tegen Luxemburg, zullen Advocaat en Gullit voor het eerst op de bank zitten bij Oranje. Nederland speelt daarna in de kwalificatie nog uit tegen Frankrijk (31 augustus) en Wit-Rusland (7 oktober) en thuis tegen Bulgarije (3 september) en Zweden (10 oktober).

Op dit moment heeft Oranje zes punten minder dan koploper Frankrijk. De achterstand op Zweden en Bulgarije bedraagt respectievelijk drie en twee punten. De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK. De beste acht van de negen nummers twee spelen play-offs.

"We staan er niet goed voor, dat weet ik", beseft Van Breukelen. "Maar ik ben vooral blij dat Advocaat en Gullit de handschoen willen oppakken en heb alle vertrouwen in ze."