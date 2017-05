Trainer Conte vindt dat Chelsea opnieuw aantoont dat het titel verdient

"Ik ben trots op mijn spelers. We hebben weer laten zien dat we recht hebben op de titel", aldus Conte, die Diego Costa, Marcos Alonso en Nemanja Matic zag scoren in het Riverside Stadium.

"Dit was een belangrijke stap richting de titel, maar we moeten nog één stap zetten", beseft Conte. "West Bromwich zal er alles aan doen om goed te spelen tegen ons. Het zal niet makkelijk worden, maar we zij er klaar voor."

Door de zege op Middlesbrough liep de voorsprong van Chelsea op nummer twee Tottenham Hotspur op tot zeven punten en zijn nog drie speelronden te gaan. "We hebben drie kansen. We zijn heel dichtbij", weet Conte.

Tiende plaats

Vorig seizoen eindigde Chelsea onder trainer José Mourinho, en na diens ontslag onder Guus Hiddink, nog teleurstellend al tiende in de Premier League. Onder Conte staan de Londenaren al vanaf het begin van het seizoen bovenaan.

De Italiaan pakte eerder drie landstitels met Juventus. Met Chelsea kan hij voor het eerst buiten Italië kampioen worden. In het verleden werden de Londenaren al vijf keer eerder kampioen van Engeland.

Chelsea tegen West Bromwich Albion begint vrijdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) op Stamford Bridge.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League