Juventus-coach Allegri durft nog niet aan CL-finale te denken

De Italianen verdedigen voor eigen publiek een voorsprong van 2-0, maar volgens de trainer zegt dat weinig. "We moeten nu veel beter spelen, want ik vond dat we bij Monaco een aantal fouten maakten", aldus Allegri maandag op de persconferentie.

Achterover leunen is dus geen optie, meent Allegri. "We moeten vanaf het begin agressief zijn en gewoon winnen. Monaco heeft namelijk niets te verliezen. Ze kunnen vrij voetballen en hebben vooral voorin veel talent."

Met name de pas 18-jarige spits Kylian Mbappé maakt dit seizoen indruk bij de Monegasken. De aanvaller was in de eerste wedstrijd in de halve eindstrijd enkele keren dichtbij een doelpunt, maar hij stuitte net zo vaak op de ervaren Gianluigi Buffon. Die keept dinsdag zijn 150e Europese duel.

Fysiek fit

De ploeg van Allegri staat er goed voor. Van de vaste kern ontbreken alleen de al langer uitgeschakelde Marko Pjaca en Daniele Rugani. Juventus kan daardoor voor eigen publiek beschikken over dezelfde spelers als vorige week, toen Gonzalo Higuain twee keer scoorde.

De fysieke gesteldheid van zijn ploeg stemt Allegri tevreden. "Er scheiden ons nog negentig minuten van de finale in Cardiff, maar we moeten vooral niet denken dat we er al zijn. Onze voorsprong mag niet meespelen, daar mogen we niet aan denken."

Het duel in de halve finale begint dinsdag om 20.45 uur.

