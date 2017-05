AZ zonder geschorste verdediger Haps bij start play-offs

Haps (23) ging tijdens de tweede helft van het met 2-1 verloren duel in Nijmegen hard door op Ali Messaoud, waarop scheidsrechter Jochem Kamphuis de AZ-verdediger een directe rode kaart gaf.

Door zijn schorsing mist Haps zondag de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht, dat net als alle andere duels in de laatste speelronde van de Eredivisie om 14.30 uur begint. Zowel AZ als Utrecht is al zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal.

In die play-offs moeten de Alkmaarders het in de eerste wedstrijd dus ook zonder Haps stellen. Het is nog niet bekend wie de tegenstander is van de verliezend bekerfinalist in de eerste ronde van de strijd om een Europees ticket.

Ritzmaier

Marcel Ritzmaier van Go Ahead Eagles werd maandag door de tuchtcommissie van de KNVB eveneens geschorst voor drie duels, waarvan één voorwaardelijk. De 24-jarige Oostenrijker kreeg zondag rood na een harde tackle op Joël Veltman in de uitwedstrijd tegen Ajax (4-0 verlies).

De club uit Deventer, die na de nederlaag definitief is gedegradeerd uit de Eredivisie, ging maandag akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal.

Ritzmaier mist daardoor de laatste wedstrijd van dit seizoen, aanstaande zondag thuis tegen Sparta Rotterdam. Go Ahead huurt hem van PSV.

