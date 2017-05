Ajax in return tegen Lyon wederom zonder Sinkgraven

Sinkgraven viel vorige maand uit tijdens de eerste wedstrijd in de kwartfinale tegen Schalke 04. Sindsdien miste hij naast de Europese duels de Eredivisiewedstrijden tegen zijn oude club sc Heerenveen, PSV en Go Ahead Eagles.

In vergelijking met de eerste wedstrijd tegen Lyon kan trainer Peter Bosz wel weer een beroep doen op Nick Viergever en Joël Veltman. Beide verdedigers zijn weer speelgerechtigd na een schorsing.

Het is niet bekend of de 21-jarige Sinkgraven dit seizoen nog in actie komt namens Ajax. Na de return tegen Lyon nemen de Amsterdammers het zondag in Tilburg op tegen Willem II.

De ploeg van trainer Bosz heeft nog een kans op de landstitel. De achterstand op koploper Feyenoord, dat zondag in De Kuip tegen Heracles Almelo speelt, is een punt. De Rotterdammers hebben ook een beter doelsaldo.

4-1

Ajax verdedigt donderdag in het Parc Olympique Lyonnais een voorsprong van 4-1 in de wedstrijd die om 21.05 uur begint. De club bereikte tot dusver altijd de volgende ronde van een Europees toernooi nadat het voor eigen publiek met minimaal drie doelpunten verschil had gewonnen.

De finale van de Europa League staat op 24 mei in Stockholm op het programma. In de andere halve eindstrijd verdedigt Manchester United donderdag voor eigen publiek een kleine voorsprong op Celta de Vigo (1-0).

Bekijk het programma in de Europa League