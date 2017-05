Van Bronckhorst, Bosz en Ten Hag genomineerd voor trainersprijs

Dat meldt De Voetbaltrainer maandag. Het vakblad organiseert elk jaar de uitreiking van de Rinus Michels Awards voor de beste trainers in het betaald en amateurvoetbal.

Van der Gaag en Excelsior verzekerden zich zondag door een zege op koploper Feyenoord (3-0) van minimaal nog een seizoen in de Eredivisie.

Fraser won dit seizoen met Vitesse voor het eerst een grote prijs, de KNVB-Beker. Bosz staat met Ajax in de halve finale van de Europa League en is nog in de race voor het kampioenschap, net als Feyenoord-coach Van Bronckhorst. Ten Hag is met FC Utrecht al zeker van de vierde plek in de Eredivisie.

Vorig jaar ging de Rinus Michels Award voor beste trainer in de Eredivisie naar Ten Hag. Een jaar eerder kreeg PSV-trainer Phillip Cocu de prijs, terwijl Ajax-coach Frank de Boer in 2014 en 2013 de award in ontvangst mocht nemen.

De Rinus Michels Award wordt sinds 2004 uitgereikt. Co Adriaanse was als trainer van AZ de eerste winnaar.

Jupiler League

In de Jupiler League maken Maurice Steijn (VVV-Venlo), Ron Elsen (MVV) en Peter van den Berg van RKC Waalwijk dit jaar kans op de prijs. Steijn werd enkele weken geleden kampioen met VVV, terwijl MVV en RKC zich hebben geplaatst voor de play-offs om promotie-degradatie.

De hoofdtrainers uit het betaald voetbal bepalen zelf wie de Rinus Michels Awards moeten krijgen. De prijzen worden op vrijdag 19 mei uitgereikt tijdens het Nederlands Trainerscongres in het stadion van PEC Zwolle.