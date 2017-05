Go Ahead stuurt Manu weg na aanmoedigen Feyenoord op social media

Volgens de club uit Deventer zijn de posts op Instagram aanleiding te veronderstellen dat Manu niet volledig gefocust was op de cruciale wedstrijd van Go Ahead.

Go Ahead moest in de Arena winnen van Ajax om degradatie te voorkomen, maar er werd met 4-0 verloren. Tegelijkertijd speelde Feyenoord bij Excelsior voor de landstitel. De koploper van de Eredivisie verloor met 3-0 waardoor de club (nog) geen kampioen is.

Maandagochtend werd Manu op kantoor geroepen bij de clubleiding en daar kreeg hij te horen dat hij niet langer deel uitmaakt van de selectie.

Boze reacties

De 23-jarige oud-Feyenoorder werd sinds januari gehuurd van Brighton & Hove Albion. Hij staat nog tot medio 2018 onder contract bij de club die vorige maand promoveerde naar de Premier League.

Zijn eerste bericht, kort voor de wedstrijd in de Arena, leverde Manu op social media al veel boze reacties op van Go Ahead-supporters. De aanvaller had een basisplaats tegen Ajax en werd vier minuten voor tijd vervangen door Darren Maatsen.

In totaal kwam Manu tot veertien wedstrijden voor Go Ahead en hij scoorde daarin twee. Tot 2015 stond hij onder contract bij Feyenoord. Hij doorliep ook de jeugdopleiding bij de Rotterdamse club.

