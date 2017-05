Go Ahead stelt Vlemmings aan als trainer voor volgend seizoen

"Go Ahead is een geweldige club", zegt Vlemmings maandag bij de bekendmaking van het nieuws op de website van de club uit Deventer. "Het stadion, de fans, het shirt, de historie. Een club die leeft, broeit en waar altijd iets gebeurt."

Vlemmings wordt de opvolger van Robert Maaskant, die zondag nog de eindverantwoordelijke is bij de laatste wedstrijd van Go Ahead in de Eredivisie. Sparta Rotterdam is dan om 14.30 uur de tegenstander in de Adelaarshorst.

Maaskant was op zijn beurt in maart de opvolger van Hans de Koning. De geboren Schiedammer moest Go Ahead in de Eredivisie houden, maar slaagde daar niet in. Door de 4-0 nederlaag zondag bij Ajax viel het doek definitief voor Go Ahead.

Bevlogen

Met Vlemmings kiest Go Ahead voor een trainer die bij FC Eindhoven en Excelsior ook al actief was in de Jupiler League. In 2009 was hij na het ontslag van Gertjan Verbeek vier maanden interim-trainer van Feyenoord.

De 47-jarige Vlemmings heeft er vertrouwen in dat hij Go Ahead terug kan brengen naar de Eredivisie. "Ik ben allereerst een bevlogen trainer. Veeleisend naar mezelf en mijn omgeving. Ik houd van hard werken. Het belangrijkste is dat er een team staat waar supporters zich in herkennen", zegt de Brabander.

"Zij moeten worden vermaakt op een manier die hoort bij Go Ahead Eagles. Maar uiteindelijk gaat het in het voetbal om resultaat."

Nieuwe generatie

Go Ahead was al langere tijd met Vlemmings in gesprek. "Die gesprekken bevestigden dat Leon naadloos aansluit bij onze visie en ambitie", vertelt technisch manager Dennis Bekking. "Als geen ander is hij in staat om samen met ons het topsportklimaat bij de club naar een hoger plan te tillen."

"Hij is onderdeel van een nieuwe generatie coaches, maar beschikt wel al over een schat aan ervaring in allerlei functies. De aanstelling van Leon is een belangrijke stap op weg naar een nieuw Go Ahead op technisch vlak. Een Go Ahead dat oog en koestering heeft voor traditie en historie, maar ook durft te vernieuwen en innoveren."

