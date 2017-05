Advocaat (69) lost Hiddink af als oudste bondscoach Oranje

Advocaat lost Guus Hiddink af als oudste bondscoach van Oranje. De trainer uit Varsseveld was 68 jaar toen hij in de zomer van 2015 werd ontslagen. Hiddink zat voor het laatst op de bank tijdens de gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd in Riga tegen Letland (0-2).

Zodra het papierwerk is afgehandeld, begint Advocaat aan zijn derde termijn als bondscoach. Alleen Rinus Michels werd ook zo vaak aangesteld bij de nationale ploeg.

De 'Kleine Generaal' had eerder de leiding bij Oranje tussen 1992 en 1994 en van 2002 tot en met 2004. Hij bereikte met het Nederlands elftal op het WK van 1994 de kwartfinales, op het EK 2004 was de halve finale het eindstation.

Advocaat zat tijdens 55 interlands als bondscoach op de bank. Alleen de Engelse trainer Bob Glendenning leidde meer wedstrijden van Oranje, 87. De 55 interlands van Advocaat leverden 31 overwinningen, elf nederlagen en dertien remises op.

Gullit

Ruud Gullit, die waarschijnlijk assistent wordt van Advocaat, speelde de laatste vijf van zijn 66 interlands onder de Hagenaar tijdens diens eerste periode als bondscoach.

Ruzie over de te voeren tactiek op het WK van 1994 betekende het einde van de interlandloopbaan van Gullit.

Advocaat maakt het seizoen nog af bij Fenerbahçe. Op 4 juni staat voor de topclub uit Istanbul de laatste wedstrijd in de Turkse Süper Lig op het programma. 'Fener' speelt dan uit tegen Adanaspor.

Het Nederlands elftal komt op 31 mei weer in actie. Dan staat de oefenwedstrijd in en tegen Marokko op het programma. Op 4 juni volgt de vriendschappelijke interland tegen Ivoorkust. Vijf dagen later wordt de WK-kwalificatiereeks in De Kuip hervat tegen Luxemburg.