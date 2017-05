Lyon-trainer roemt mentaliteit van zijn ploeg in aanloop naar duel met Ajax

Zondag won Lyon met 3-2 van FC Nantes, na een 0-1 achterstand bij rust. "Deze comeback bewijst de grote mentale kracht van dit team", zegt Genesio op de site van Olympique Lyon.

"Daarnaast hebben we aangetoond over veel aanvallende kwaliteit te beschikken. Donderdag zullen we geconcentreerder moeten zijn bij balverlies. We kunnen de steun van het thuispubliek goed gebruiken."

Ondanks de benarde uitgangspositie heeft de 50-jarige coach nog goede hoop dat zijn ploeg de finale kan bereiken. "We hebben tegen Nantes laten zien dat we in staat zijn om drie keer te scoren en dat we een moeilijke situatie kunnen omkeren."

"De geschiedenis van grote Europese clubs kent immense prestaties. Wij moeten ons voor gaan bereiden om zo'n prestatie donderdag neer te zetten."

Valbuena

Mathieu Valbuena maakte vorige week woensdag in Amsterdam het uitdoelpunt, waardoor Lyon nog een beetje uitizcht heeft op zijn eerste Europese finale. In het Parc Olympique Lyonnais volstaat donderdag een 3-0 zege voor de Fransen.

"De wedstrijd tegen Nantes was een goede voorbereiding op het duel met Ajax. We hebben de mogelijkheid om geschiedenis voor de club te schrijven. Iedereen moet geloven in een goed resultaat", aldus de 32-jarige middenvelder.

De wedstrijd tussen Lyon en Ajax begint donderdag om 21.05 uur. De winnaar van de tweestrijd speelt in de finale tegen Manchester United of Celta de Vigo, op 24 mei in Stockholm. United won de uitwedstrijd vorige week met 0-1.