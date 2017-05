Trainer Stegeman zegt dat Heracles 'er volle bak voor gaat' tegen Feyenoord

"We gaan er volle bak voor", zegt Heracles-trainer John Stegeman tegen FOX Sports. "We zullen zien wat er uiteindelijk uitrolt."

"Feyenoord-uit is altijd lastig. Ik vind het mooi: zij spelen voor de titel, wij spelen voor de play-offs", aldus de trainer van de ploeg uit Almelo.

FC Utrecht en AZ hebben zich al geplaatst voor de play-offs om Europees voetbal. Voor de overige twee tickets komen sc Heerenveen, Heracles Almelo en FC Groningen in aanmerking.

Heerenveen en Heracles hebben drie punten meer dan Groningen, dat wel over een beter doelsaldo dan de Almeloërs beschikt. Groningen speelt zondag uit tegen FC Twente.

"Het wordt nog spannend, we strijden met drie ploegen om twee plekken", beseft Stegeman. "Het zal sowieso geen salonremise worden, kan ik je verzekeren. Wij willen gewoon elke wedstrijd winnen."

Clubgeschiedenis

Vorig seizoen won de ploeg van Stegeman de play-offs om Europees voetbal door in de finale FC Utrecht te verslaan. Heracles plaatste zich zodoende voor het eerst in de clubgeschiedenis voor de Europa League, waarin het Portugese Arouca in de derde voorronde te sterk bleek.

Heracles toonde zondag met een 4-0 zege op ADO Den Haag aan in goede vorm te zijn. "We waren agressief en voetbalden hartstikke goed", oordeelde de trainer. "Als we ons vandaag al gekwalificeerd hadden voor de play-offs, dan was het helemaal los gegaan."

"Nu moeten we er nog hard voor werken, maar daar is niks mis mee. We gaan er deze week hard trainen om zondag een resultaat te halen. Als dat lukt, dan ben ik erg tevreden."

Stegeman had de nederlaag van Feyenoord tegen Excelsior zondag niet aankomen. "Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat Feyenoord komende zondag nog om de titel zou spelen. Maar we willen graag spannende wedstrijden in de Eredivisie, die krijgen we nu."

De wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles begint zondag om 14.30 uur, tegelijkertijd met de andere acht duels in de Eredivisie.

