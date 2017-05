Cocu noemt duel in Groningen typerend voor PSV-seizoen van 'net niet'

De Eindhovenaren deden eerder al afstand van de landstitel en werden voor de winterstop uitgeschakeld in de Champions League en de KNVB-beker.

"Het was te vaak net niet. Daarom eindigen we als derde'', aldus Cocu zondag na het gelijkspel in Groningen. "We hadden de intentie om hetzelfde te starten als twee weken geleden tegen Ajax (1-0 zege, red.), maar dat zag ik absoluut niet terug in het veld. Ik was daar zeer teleurgesteld over."

"In de rust hebben we de boel op scherp gezet en gekozen voor een 3-4-3-systeem. Daardoor liep het wat beter, maar het is kenmerkend voor het seizoen dat we niet verder komen dan een gelijkspel. Komend seizoen moeten we het anders oppakken.''

De enige treffer van PSV kwam zondag op naam van de 20-jarige Sam Lammers, die nog niet eerder scoorde in de Eredivisie. "Hij heeft zich uitstekend getoond vandaag", zei Cocu bij FOX Sports. "Dat is voor ons belangrijk, gelet op de toekomst. Sam is vandaag absoluut het lichtpuntje.''

De Jong

Aanvoerder Luuk de Jong is het met zijn trainer eens dat PSV een matig seizoen heeft gedraaid. De aanvaller stak in gesprek met het Eindhovens Dagblad de hand ook in eigen boezem.

"Ik heb het de afgelopen twee seizoenen wel laten zien, maar dit jaar lukt het in de afronding te vaak niet en daar word ik terecht op beoordeeld", aldus De Jong, die in de vorige twee jaargangen respectievelijk 26 en 20 goals maakte, maar dit seizoen pas op 8 treffers staat.

De oud-speler van De Graafschap, FC Twente, Borussia Mönchengladbach en Newcastle United is niet van plan komende zomer te vertrekken uit Eindhoven.

"Er kan altijd iets gebeuren in het voetbal, maar op dit moment richt ik me volledig op PSV en wil ik dolgraag revanche voor dit seizoen nemen."

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie