Kuijt noemt nederlaag van Feyenoord bij Excelsior onverklaarbaar

"Ik had vooraf veel scenario’s in mijn hoofd, maar deze zat er niet bij", aldus Kuijt. "Soms is voetbal onverklaarbaar en dat is nu het geval."

De 36-jarige routinier kwam op Woudestein na 64 minuten in het veld, vlak voordat Ryan Koolwijk de 3-0 maakte en daarmee de wedstrijd besliste.

"Met 3-0 kun je zeggen dat Excelsior verdiend gewonnen heeft. Dat is heel teleurstellend, maar het is niet anders."

"Bij ons zat er spanning op. Dat is logisch, elke speler, trainer en supporter voelt spanning voor zo'n belangrijke wedstrijd, maar ik vind het jammer dat we die spanning geen moment van ons af hebben kunnen spelen."

Spanning

De spanning werd gevoed door de manier waarop Rotterdam naar de mogelijke kampioenswedstrijd op Woudestein toeleefde.

Duizenden mensen waren op de been om de bus toe te juichen op weg naar het stadion van Excelsior en in de dagen voor de Rotterdamse derby ging het alleen maar over het mogelijk eerste kampioenschap sinds 1999. "Toch was de voorbereiding goed", vindt Kuijt.

"Het niveau op de trainingen was uitstekend, we waren er echt klaar voor. Maar ja, het mocht niet zo zijn. We hebben de droom van heel veel mensen niet kunnen waarmaken. Dat moeten we volgende week dan maar doen."

Oplossen

Feyenoord heeft nog altijd een punt voorsprong op nummer twee Ajax, dat zondag met 4-0 won van Go Ahead Eagles. Als de Rotterdamse club volgende week thuis wint van Heracles Almelo, dan is de eerste titel van deze eeuw alsnog een feit. Kuijt heeft er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.

"We gaan nu met al onze energie en al het positieve dat in ons zit toewerken naar volgende week. Wij zijn verantwoordelijk en wij gaan dit oplossen voor de supporters. Tegen Heracles gaat het gebeuren."

Feyenoord tegen Heracles begint volgende week zondag, net als alle andere Eredivisiewedstrijden uit de laatste speelronde, om 14.30 uur. Nummer twee Ajax sluit het seizoen af met een uitwedstrijd tegen Willem II.