Emotioneel afscheid PEC-coach Jans en Heracles-voorzitter Smit

Jans hield het maar net droog bij zijn afscheidsspeech als trainer van PEC. Even daarvoor had zijn ploeg dankzij een 2-1-zege op sc Heerenveen het Eredivisieschap veiliggesteld in zijn laatste thuiswedstrijd.

"Dit is een heel apart moment", begon de geëmotioneerde Jans op het veld zijn toespraak. "Mijn laatste thuiswedstrijd, maar dat was niet aan de orde. Het ging erom in de Eredivisie te blijven."

"Ik kan wel huilen, ik ben zo blij", klonk het met een snik in zijn stem. "Ik heb hier een geweldige tijd gehad. Het is een geweldige periode in mijn leven. Ik zal dit nooit vergeten. Dank jullie wel.''

Familie

De 58-jarige coach stapt na vier seizoenen over naar de KNVB, waar hij hoofddocent van de trainerscursus wordt. Hij won met PEC in 2014 de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal.

Een speciaal woord ging uit naar zijn familie. Jans' vader is een groot Zwolle-fan. "En mijn schoonmoeder uit Raalte is vandaag voor het eerst bij een wedstrijd van PEC."

Volgende week zit Jans bij de uitwedstrijd tegen PSV voor het laatst op de bank.

Smit

Smit nam bij Heracles afscheid van het eigen publiek na de 4-0 zege op ADO Den Haag. Hij is sinds 1998 voorzitter van de Almelose club, die in 2005 promoveerde naar de Eredivisie en zich vorig seizoen voor het eerst plaatste voor Europees voetbal.

Smits opvolger Nico-Jan Hoogma bedankte de vertrekkende preses. "Voorzitter, jij bent Heracles", aldus Hoogma.

Smit had zich naar eigen zeggen geen mooier afscheid kunnen wensen. "Ik had dit niet verwacht. Ik heb een fantastische tijd gehad, maar we hebben nog een belangrijke wedstrijd, volgende week in Rotterdam. Ik dank jullie allemaal en ik blijf supporter."

Medewerkers van Heracles maakten een erehaag voor Smit. Volgende week speelt Heracles uit tegen Feyenoord, dat alsnog de landstitel hoopt binnen te halen. De Tukkers hebben nog een punt nodig om verzekerd te zijn van een play-offticket.

