Ajax-trainer Bosz verrast door ruime nederlaag Feyenoord

"Ik had niet verwacht dat Feyenoord met 3-0 zou verliezen. Voor de wedstrijd zei ik dat ik voornamelijk wilde kijken naar wat mijn eigen ploeg doet, omdat we op het resultaat in Rotterdam geen invloed hadden", begon Bosz zijn verhaal voor de camera van FOX Sports.

Door de resultaten in de Johan Cruijff Arena en in het Van Donge & De Roo Stadion bedraagt de achterstand van Ajax op Feyenoord met nog één speelronde voor de boeg nog slechts één punt.

"Of de paniek nu is toegeslagen in Rotterdam, zou ik aan de mensen daar vragen", weigerde Bosz te filosoferen over de slotweek in de Eredivisie. "Maar als ik in deze situatie zat, dan ging ik me nu wel wat minder comfortabel voelen."

Feyenoord neemt het volgende week in De Kuip op tegen Heracles Almelo, terwijl Ajax op bezoek gaat bij Willem II. "We moeten zelf zien te winnen in Tilburg, wat niet vanzelfsprekend is. Dan moeten we afwachten wat in Rotterdam gebeurt", aldus Bosz, die in het verleden coach was van Heracles.

"Als ze niet voor mij willen stunten tegen Feyenoord dan moeten ze dat maar voor Hendrie Krüzen doen", zei Bosz over zijn assistent, oud-speler van Heracles. "Die is zeker populair daar nog. Het is een voordeel dat Heracles nog ergens voor speelt tegen Feyenoord. Die ploeg heeft officieel nog een puntje nodig om een play-offticket veilig te stellen."

Gestoord

Bosz gunde tegen Go Ahead de nodige basiskrachten rust met het oog op de return van donderdag tegen Olympique Lyon in de halve finale van de Europa League. Hij was niet helemaal tevreden met wat de basiself van zondag liet zien.

"Het had beter gekund vanmiddag, daar heb ik me af en toe wel aan gestoord. Maar een 4-0 overwinning is natuurlijk wel gewoon mooi."