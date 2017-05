Kritische El Ahmadi verwacht dat Feyenoord 'klus klaart' tegen Heracles

"Dit was niet best. Er is niets terecht gekomen van het spel dat we al het hele seizoen laten zien. Excelsior heeft dan ook verdiend gewonnen", zei El Ahmadi na afloop tegen FOX Sports.

Feyenoord had het de hele wedstrijd lastig met de Kralingers. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst kreeg voor rust nog wel goede kansen, maar Excelsior bleek veel effectiever. De thuisclub trof tussen de 56e en 65e minuut liefst drie keer doel.

El Ahmadi zocht de oorzaak voor de nederlaag vooral bij zijn eigen team. "We lieten ze voetballen, waren niet agressief genoeg en kwamen bijna overal te laat."

"Ik weet niet of dat met spanning bij ons had te maken. Ik denk het niet. Misschien dachten we dat we er al waren. Wij staan in ieder geval weer met beide benen op de grond. De teleurstelling is groot, heel groot."

Vertrouwen

Feyenoord krijgt volgende week een tweede en laatste kans om de eerste titel sinds 1999 te veroveren. De Rotterdammers spelen dan in de eigen Kuip tegen Heracles Almelo.

El Ahmadi hoopt en verwacht dat zijn ploeg dan heel anders voor de dag komt. "We moeten nu omschakelen en er volgende week staan. Ik heb er vertrouwen in dat we de klus kunnen klaren. Het wordt alles of niets."