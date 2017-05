Aangeslagen Van Bronckhorst zag Feyenoorders worstelen met druk

"We zaten totaal niet in de wedstrijd, dat was vanaf minuut één wel zichtbaar. Ik voelde aan alles dat we de achterstand niet meer om konden buigen", zei Van Bronckhorst na afloop tegen FOX Sports.

Feyenoord gaf de kampioenswedstrijd bij Excelsior in een tijdsbestek van tien minuten uit handen. Nigel Hasselbaink zorgde na 56 minuten voor de 1-0, waarna Stanley Elbers (59e minuut) en Ryan Koolwijk (65e) het duel op slot gooiden.

"Je zag dat de 1-0 achterstand een enorme tegenslag was", aldus Van Bronckhorst. "De eerste goal in een wedstrijd is altijd heel belangrijk en die viel dit keer in ons nadeel. Ik voelde aan alles dat we deze achterstand niet meer konden ombuigen, zeker omdat het tweede tegendoelpunt er heel snel achteraan kwam."

Druk

Van Bronckhorst denkt dat zijn spelers in Kralingen ook last hadden van de druk om kampioen te worden. "Je merkte deze week aan alles dat iedereen bezig is met een eventuele titel. Te weinig spelers haalden hun gebruikelijke niveau en dat is heel teleurstellend."

Feyenoord kan volgende week in de laatste speelronde alsnog de titel veiligstellen als het thuis wint van Heracles Almelo. Van Bronckhorst beseft dat zijn ploeg dan anders voor de dag moet komen.

"Het is de ideale kans om het gevoel van vandaag en deze hele week weg te spoelen. Het wordt moeilijk om daar naartoe te werken, want de groep is aangeslagen. Maar volgende week moet het spel gewoon anders zijn. Daar gaan we alles aan doen."

Ajax is de enige andere kandidaat voor het kampioenschap. De Amsterdammers wonnen zondag met 4-0 van Go Ahead Eagles en hebben een punt minder dan Feyenoord. Ajax gaat zondag op bezoek bij Willem II.