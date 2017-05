Ajax houdt titelkansen levend en verzekert zich van tweede plek

Ajax stond tegen Go Ahead halverwege al op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Justin Kluivert en Kasper Dolberg. Na rust maakten Frenkie de Jong en Mateo Cassierra het kwartet Amsterdamse treffers vol.

Met nog één speelronde voor de boeg heeft Ajax nog maar één punt achterstand op Feyenoord. De Rotterdammers nemen het volgende week op eigen veld op tegen Heracles Almelo, terwijl Ajax op bezoek gaat bij Willem II. Het doelsaldo is beduidend in het voordeel van Feyenoord (+59 om +54).

Trainer Peter Bosz voerde de nodige wijzigingen door in zijn opstelling voor het duel met Go Ahead. Davinson Sanchez, Lasse Schöne, Hakim Ziyech, Bertrand Traoré en Amin Younes kregen rust met het oog op de return van donderdag tegen Olympique Lyon in de halve finale van de Europa League.

Daardoor mochten onder anderen Heiko Westermann, Abdelhak Nouri, Donny van de Beek, David Neres en Kluivert hun kunsten eens vanaf het begin vertonen.

Initiatief

Het kwam het spel van Ajax niet ten slechte. De thuisclub nam van meet af aan het initiatief en had geen kind aan het tamme Go Ahead. Het veldoverwicht resulteerde in de 24e minuut in de openingstreffer van Kluivert. De aanvaller liet doelman Theo Zwarthoed kansloos met een schot van zo'n 25 meter.

Vijf minuten later was het alweer raak voor Ajax. Neres soleerde simpel door de defensie van Go Ahead en zette Dolberg met een slim steekpassje vrij voor Zwarthoed. Via een Deventers been bracht de Deense spits de 2-0 op het scorebord.

Ajax kreeg voor rust nog voldoende kansen op de 3-0, maar die kwam er pas in de 48e minuut. Op aangeven van Nick Viergever maakte de in de rust voor Davy Klaassen in het veld gekomen middenvelder met het hoofd zijn eerste Eredivisiegoal.

De supporters in de Arena konden in de slotfase nog één keer juichen. Na goed voorbereidend werk van De Jong en Neres had Cassierra de bal van dichtbij voor het inschieten en de Colombiaanse invaller faalde niet: 4-0.

FC Groningen-PSV

PSV is door de 1-1 bij FC Groningen uitgespeeld voor dit seizoen. De Eindhovenaren hebben vijf punten achterstand op Ajax en moeten dus na de zomer uitkomen in de voorronde van de Europa League.

PSV kwam al in de elfde minuut op achterstand door een treffer van Mimoun Mahi. De Marokkaanse aanvaller verschalkte doelman Jeroen Zoet met een poging vanaf de rand van het strafschopgebied.

PSV kwam in de 59e minuut langszij via Sam Lammers. De aanvaller verving vlak voor rust de geblesseerd geraakte Jurgen Locadia en benutte de rebound op een schot van Luuk de Jong: 1-1.

Ondanks een aantal goede kansen voor PSV bleef het daarbij waardoor de formatie van coach Phillip Cocu in de laatste (thuis)wedstrijd tegen PEC Zwolle alleen nog om de eer speelt.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie