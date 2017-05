Feyenoord nog geen kampioen na pijnlijke nederlaag bij Excelsior

Halverwege was het nog 0-0 op Woudestein, waarna Excelsior in de eerste twintig minuten van de tweede helft liefst drie keer scoorde en het kampioensfeest van Feyenoord voorlopig niet doorging.

Volgende week kan Feyenoord alsnog de eerste titel sinds 1999 en de vijftiende in totaal grijpen. De Rotterdammers hebben met nog één speelronde te gaan een punt voorsprong op nummer twee Ajax, dat het Eredivisieseizoen volgende week zondag afsluit met een uitwedstrijd tegen Willem II.

Feyenoord speelt tegelijkertijd in De Kuip tegen Heracles Almelo. Bij winst is de club sowieso kampioen en anders moet het hopen op een misstap van Ajax.

Tonny Vilhena kreeg tegen Excelsior een kwartier voor tijd een gele kaart, waardoor hij de wedstrijd tegen Heracles van volgende week moet missen door een schorsing.

Hahn

Terwijl in De Kuip zo’n 40.000 supporters meekeken op grote schermen, werd zondag al snel duidelijk dat Feyenoord het kampioenschap een paar kilometer verderop niet cadeau ging krijgen van Excelsior. De Kralingers waren op Woudestein, dat onlangs werd omgedoopt tot het Van Donge & De Roo Stadion, in de beginfase zelfs de gevaarlijkste ploeg. Een voorzet van Nigel Hasselbaink werd door Stanley Elbers naast gekopt.

Na een kwartier meldde Feyenoord zich pas voor het Excelsior-doel. Steven Berghuis vond Tonny Vilhena met een fraai passje, maar de middenvelder treuzelde en kwam niet tot een schot. Ook een puntertje van Karim El Ahmadi kon de van Feyenoord gehuurde Excelsior-doelman Warner Hahn niet verontrusten.

De spanning van een mogelijk kampioenschap was zichtbaar bij Feyenoord. De ploeg speelde in een te laag tempo, waardoor Excelsior eenvoudig op de been bleef op de kunstgrasmat. Ook vanuit standaardsituaties lukte het de koploper niet. Een zwakke vrije trap van Jens Toornstra eindigde in de muur.

Pas op slag van rust was een voorsprong voor Feyenoord even dichtbij. Een kopbal van Terence Kongolo ging net naast. Ook een vrije trap van Vilhena ging er net niet in, waardoor het bij rust nog altijd 0-0 was.

Counter

Omdat concurrent Ajax halverwege wel op voorsprong stond (2-0 tegen Go Ahead Eagles) wist Feyenoord dat er gewonnen moest worden bij Excelsior en dat het dus na rust beter moest. De ploeg van Van Bronckhorst drong aan, al leverde dat niet meteen kansen op. El Ahmadi kon in kansrijke positie net niet schieten, omdat de bal vlak voor zijn voeten werd weggewerkt.

Prompt was het aan de andere kant wel raak bij de eerste echte grote kans voor Excelsior. Fredy Ribeiro mocht ongehinderd aannemen en hij tikte de bal naar Hasselbaink, die ontsnapt was aan de Feyenoord-defensie. Oog in oog met doelman Brad Jones prikte hij de verrassende 1-0 binnen.

Het doelpunt kwam hard aan bij Feyenoord, dat de kluts kwijt was en snel meer schade opliep. Een pass op het middenveld werd onderschept door Excelsior, dat razendsnel counterde. Fredy tikte voor en Elbers was eerder bij de bal dan Kongolo. Ook Jones kon de goal niet voorkomen, waardoor het een kwartier na rust 2-0 was voor de thuisploeg.

Een paar minuten later wist Feyenoord definitief dat het nog geen kampioen zou worden. Ryan Koolwijk schoot prachtig raak uit een vrije trap: 3-0.

Het laatste beetje spanning was daarmee uit de wedstrijd, al drong Feyenoord nog wel een beetje aan. Nicolai Jörgensen miste en een schot van El Ahmadi werd geblokt. Zelfs een eretreffer zat er daardoor niet meer in voor Feyenoord, dat het seizoen over een week tegen Heracles alsnog kan bekronen met de landstitel.

