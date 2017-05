Go Ahead Eagles degradeert uit Eredivisie, Sparta, NEC en Roda JC winnen

Aan het verblijf in de Eredivisie komt voor Go Ahead al na één seizoen een einde. Vorig jaar promoveerde de ploeg uit Deventer via de play-offs ten koste van De Graafschap naar het hoogste niveau.

Ook in 1987, 1996 en 2015 degradeerde Go Ahead uit de Eredivisie.

Een slechte eindfase van het seizoen werd de ploeg uit Overijssel fataal. In de laatste tien wedstrijden wist Go Ahead slechts één keer te winnen.

Maaskant

Trainer Hans de Koning werd in maart ontslagen. Onder diens opvolger Robert Maaskant werd direct de uitwedstrijd tegen FC Twente gewonnen, maar daarna volgden vijf nederlagen op rij.

In Amsterdam had Go Ahead nooit zicht op een goed resultaat. Door treffers van Justin Kluivert en Kasper Dolberg stond het halverwege al 2-0.

Vroeg in de tweede helft werd het via Frenkie de Jong 3-0 en Mateo Cassierra zette twintig minuten voor tijd de 4-0 eindstand op het scorebord. Go Ahead beëindigde het duel met tien man, nadat Marcel Ritzmaier rood kreeg voor een harde tackle op Joël Veltman.

Play-offs

Onderin de Eredivisie wonnen NEC, Sparta en Roda JC. Sparta was met 1-0 te sterk voor FC Twente, NEC versloeg AZ met 2-1 en Roda rekende met 1-0 af met Willem II.

Nummer vijftien Roda begint met 33 punten aan de laatste speelronde. Sparta (zestiende) en NEC (zeventiende) hebben er beide 31. De ploegen die de zeventiende en zestiende worden, moeten zich opmaken voor de play-offs om promotie/degradatie.

Volgende week zondag gaat Roda JC op bezoek bij Vitesse. Sparta speelt uit tegen Go Ahead Eagles en NEC reist af naar Heerenveen.

PEC Zwolle en Excelsior zijn na hun zeges van zondag op respectievelijk sc Heerenveen (2-1) en Feyenoord (3-0) definitief veilig.

Vermeend hands

Het enige doelpunt op Het Kasteel werd in de 66e minuut gemaakt door Spartaan Martin Pusic. In de 82e minuut werd de gelijkmaker van Enes Ünal afgekeurd wegens vermeend hands.

In Nijmegen nam NEC - waar interim-trainer Ron de Groot voor het eerst na het ontslag van Peter Hyballa op de bank zat - de leiding via een stiftje van Julian von Haacke. Op slag van rust tekende Alireza Jahanbakhsh voor de gelijkmaker van AZ.

In de tweede helft speelde AZ langdurig met tien man, omdat Ridgeciano Haps rood kreeg wegens natrappen. Taiwo Awoniyi zorgde kort voor tijd voor de winnende treffer namens NEC.

Het duel tussen Roda JC en Willem II leek op 0-0 af te stevenen, maar in de 89e minuut zorgde Adbul Ajagan met een rake kopbal voor een vreugde-explosie in Kerkrade.

