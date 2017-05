Promes kampioen met Spartak Moskou, Arsenal beëindigt reeks United

Spartak greep de titel zondag zonder zelf te spelen. Dankzij een benutte strafschop van Promes was zaterdagavond al met 1-0 gewonnen van Tom Tomsk.

Alleen Zenit kon nog roet in het eten gooien, maar de club uit Sint-Petersburg verloor zondag met 0-1 van Terek Grozny. De Senegalees Ablaye Mbengue maakte het winnende doelpunt voor de bezoekers uit Tsjetsjenië.

Promes speelt sinds de zomer van 2014 voor de Russische topclub. Voor de Oranje-international is het de eerste landstitel uit zijn profcarrière.

Engeland

In Engeland zag Manchester United een einde komen aan een reeks van 25 ongeslagen duels in de competitie, door met 2-0 te verliezen bij Arsenal. Bovendien is het pas de eerste keer dat Arsène Wenger in de Premier League van José Mourinho wint.

Manchester United zette donderdag een grote stap richting de finale van de Europa League door met 0-1 te winnen bij Celta de Vigo. Tegen Arsenal had Mourinho zijn basisformatie behoorlijk door elkaar geschud. Daley Blind, die in Spanje nog de hele wedstrijd meespeelde, bleef nu op de bank.

Arsenal maakte het verschil aan het begin van de tweede helft. Granit Xhaka scoorde in de 54e minuut met een van richting veranderd schot. Danny Welbeck maakte er drie minuten later tegen zijn oude ploeg 2-0 van.

Ondanks de zege blijft Arsenal zesde, met 63 punten uit 34 duels. Manchester United staat een plaatsje hoger, maar heeft meer verliespunten. Na 35 wedstrijden heeft de ploeg 65 punten verzameld.

Beide clubs hopen Manchester City, dat vrijdag met 5-0 won van Crystal Palace, nog van de vierde plaats te stoten. De 'Citizens' hebben met nog drie wedstrijden te spelen 69 punten.

De vierde plaats is goed voor een ticket voor de play-offs voor de Champions League. Manchester United kan deelname aan het miljoenenbal ook afdwingen door de Europa League te winnen.

Liverpool

Liverpool verspeelde thuis dure punten tegen Southampton. De ploeg van trainer Jürgen Klopp blijft weliswaar derde staan, maar voelt de hete adem van Manchester City in de nek. Die ploeg heeft na de winst op Crystal Palace nog maar één punt minder dan de 'Reds' en bovendien nog een wedstrijd tegoed.

De bovenste drie ploegen in Engeland plaatsen zich direct voor de Champions League, de nummer vier speelt play-offs. Chelsea, dat al zeker is van Champions League-voetbal volgend seizoen, en Tottenham Hotspur zijn de nummers één en twee in de Premier League.

Voor Liverpool was het al de derde thuiswedstrijd op rij die niet werd omgezet in winst. Met name James Milner mocht zich het puntenverlies deze keer aanrekenen. De aanvoerder miste in de 66e minuut een penalty.

Wijnaldum werd bij Liverpool drie minuten voor tijd gewisseld. Bij Southampton ontbreekt Virgil van Dijk nog steeds vanwege een hardnekkige enkelblessure.

Memphis

Lyon boekte drie dagen na de 4-1 nederlaag in de Arena een benauwde overwinning in de Franse competitie. Memphis speelde een belangrijke rol met twee assists.

Halverwege keek Lyon tegen een 0-1 achterstand aan tegen de nummer acht van de Ligue 1, maar na ruim een uur spelen maakte Nabil Fekir uit een penalty gelijk. Maxwell Cornet zorgde uit een door Memphis genomen corner voor de eerste voorsprong voor de thuisploeg.

Nantes kwam via Guillaume Gillet een kwartier voor tijd langszij. Tien minuten voor tijd was het opnieuw Cornet die op aangeven van Memphis alsnog Lyon de overwinning bezorgde.

De Nederlander zal de wedstrijd tegen Ajax donderdag vanaf de tribune bekijken. Omdat hij eerder al uitkwam voor Manchester United, is hij dit seizoen voor Lyon in Europees verband niet speelgerechtigd.

Lyon staat in de Ligue 1 eenzaam op de vierde plaats. De achterstand op nummer drie OGC Nice is maar liefst veertien punten, terwijl nummer vijf Bordeaux zes punten minder heeft.

Turkije

Ryan Babel liet met Besiktas de kans liggen om een grote stap richting de Turkse landstitel te zetten. Thuis tegen Fenerbahçe werd diep in blessuretijd een 1-0 voorsprong verspeeld: 1-1.

De gelijkmaker was een eigen doelpunt van Marcelo. Het Fenerbahçe van de vermoedlijke nieuwe bondscoach Dick Advocaat speelde op dat moment nog maar met negen man na rode kaarten voor Martin Skrtel en Souza.

Besiktas was op slag van rust door een goal van de Kameroener Vincent Aboubakar op voorsprong gekomen. Babel speelde bij de thuisploeg de hele wedstrijd mee, net als Jeremain Lens bij Fenerbahçe. Robin van Persie werd bij de bezoekers een kwartier voor tijd gewisseld.

De voorsprong van Besiktas op naaste belager Basaksehir bedraagt met nog vier wedstrijden te spelen nog maar twee punten. Fenerbahçe staat derde met een achterstand van acht punten.

Lazio

In Italië boekten Stefan de Vrij en Wesley Hoedt met Lazio een klinkende 7-3 thuiszege op Sampdoria. Beide Nederlanders maakten een goal.

Lazio, de nummer vier in de Serie A, stond halverwege al met 5-1 voor. Na goals van Keita Baldé en Ciro Immobile (penalty) maakte Hoedt er in de 36e minuut 3-1 van. Karol Linetty had kort daarvoor Sampdoria op het scorebord gezet.

Ook De Vrij scoorde nog in de eerste helft. Hij zorgde voor de ruststand, nadat Felipe Anderson uit een penalty de 4-1 had gemaakt. In de tweede helft liep Lazio via Senad Lulic en Immobile nog verder uit, waarna Fabio Quagliarella de stand voor Sampdoria met twee goals iets draaglijker maakte.

Lazio komt door de winst na 35 duels op zeventig punten en heeft nog een sprankje hoop op plaatsing voor de play-offs van de Champions League. AS Roma, dat derde staat, heeft vijf punten meer. De ploeg van van Kevin Strootman speelt zondagavond uit tegen AC Milan.

Sporting

Een Nederlands getint Sporting ging thuis onderuit tegen Belenenses, de nummer dertien in de Portugese competitie. Bas Dost en Marvin Zeegelaar stonden aan de aftrap bij Sporting, terwijl Luc Castaignos de laatste twintig minuten mee mocht doen. De 24-jarige aanvaller verving voormalig FC Twente-aanvaller Bryan Ruiz.

Sporting kwam vlak na rust nog wel op voorsprong in Lissabon via Bruno Cesar. Abel Camara zorgde na 64 minuten voor de gelijkmaker door een strafschop te verzilveren.

In de laatste vijf minuten trok Belenenses de zege naar zich toe. Na 85 minuten zorgde Dinis Almeida voor de 1-2, waarna Gonçalo Silva het duel vier minuten later op slot gooide.

Sporting staat met nog twee wedstrijden te gaan op de derde plek met 67 punten, acht meer dan nummer vier Vitoria Guimaraes.

Benfica en FC Porto hebben respectievelijk acht en zes punten meer en gaan uitmaken wie dit seizoen kampioen wordt.