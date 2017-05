Kuipers fluit opnieuw Champions League-duel Juventus

Woensdag 19 april was Kuipers scheidsrechter bij de kwartfinale van de Italiaanse kampioen bij FC Barcelona (0-0).

Voor Kuipers is het dinsdag zijn 44e wedstrijd als scheidsrechter in de Champions League. Sander van Roekel en Erwin Zeinstra begeleiden Kuipers als grensrechters. Mario Diks is vierde official, en Danny Makkelie en Pol van Boekel staan als vijfde en zesde official als lijnrechters naast de doelen.

Juventus won woensdag de uitwedstrijd tegen AS Monaco met 2-0 en is dicht bij een plek in de finale. Twee jaar terug bereikte de huidige koploper uit de Serie A ook de eindstrijd van de Champions League. Daarin was FC Barcelona toen te sterk.