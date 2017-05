Real-trainer Zidane: 'Ik ben nog niet bezig met de dubbel'

"Ik heb alleen de return van Atletico woensdag in mijn hoofd", zei Zidane zaterdag na het eenvoudig gewonnen uitduel met Granada (0-4). "Later zien we wel wat er allemaal mogelijk is."

Na de competitiezege staat Real op 84 punten in de competitie. FC Barcelona gaat met hetzelfde aantal punten aan kop, op basis van onderling resultaat. De achtervolger uit Madrid heeft een wedstrijd minder gespeeld.

De laatste keer dat Real in een seizoen de landstitel en de Europa Cup 1 of Champions League won, was in 1958.

Zidane: "Het belangrijkste voor nu is dat de spelers uitrusten van deze wedstrijd. De dubbel is momenteel niet in beeld en ik droom er niet van."

Ronaldo

Cristiano Ronaldo, die dinsdag nog de grote man was met een hattrick tegen Atletico Madrid, werd tegen Granada gespaard. "Ik heb hem bewust niet opgenomen in de selectie. Het is belangrijk dat Ronaldo rust krijgt", aldus de 44-jarige trainer.

"Deze duels bewijzen dat iedereen betrokken is bij het team en goed presteert. Ook spelers die minder minuten krijgen, leveren dit seizoen een grote bijdrage aan de prestaties."

In de halve finale van de Champions League verdedigt Real woensdag een 3-0 voorsprong bij stadsgenoot Atletico. In de competitie treft de ploeg nog Sevilla (thuis), Celta de Vigo en Malaga (allebei uit).

